Côte d'Ivoire - Fédération de taekwondo: Jean Marc Yacé remet en jeu son élection

Candidat à la présidence de le Fédération ivoirienne de taekwondo, Jean Marc Yacé, a eu une rencontre avec les responsables des Ligues de la commune d'Adjamé et d'Attécoubé. C'était dans la soirée du mardi 28 septembre à la mairie d'Attécoubé.

Reprise des élections à la fédération de taekwondo - Jean Marc Yacé: ‘’Que les uns et les autres acceptent le verdict des urnes‘’

Les élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo qui ont eu lieu le 30 octobre 2021, ont été annulées par une décision de justice qui est tombée il y a quelques semaines. Et de nouvelles élections sont prévues pour le 15 octobre prochain.

Vainqueur de ces dernières élections, le maire de la commune de Cocody, Jean Marc Yacé, qui a occupé le poste de président de ladite Fédération pendant les 8 derniers mois, va devoir batailler à nouveau pour se faire élire à la tête du taekwondo ivoirien. C’est donc dans ce contexte qu’il a rencontré les responsables de ligue d’Attécoubé et d’Adjamé, mercredi à la mairie d’Attécoubé.

Une rencontre au cours de laquelle, il a révélé les raisons pour lesquelles il a décidé de reprendre les élections. "Mon mandat, je l’ai mis sous le socle de la réconciliation, j’ai commencé mais je n’ai pas eu le temps ... En 8 mois, il y a eu trop de bruits, et pour ne plus qu’il y ait des bruits, même si la justice m’a remis en place en disant que vous avez gagnez, je dis non, je préfère repartir aux élections afin que ceux qui m’ont mis en place, le confirment‘’, a-t-il indiqué tout en demandant aux uns et aux autres d’accepter le verdict des urnes au soir du 15 octobre 2022.

‘’Nous avons été élus le 30 octobre 2021, et le 2 novembre, j’avais un papier de justice, et depuis nous sommes dans cette affaire de justice jusqu’à ce que je dise que ça suffit, que tout le monde enlève ses plaintes, qu’on reparte en campagne. Et à partir de là, lorsque nous sortirons de cette campagne, que les uns et les autres acceptent le verdict des taekwondo ins. Nous avons l’avenir de nos athlètes à assurer, on n’a vraiment plus le temps pour les palabres", a-t-il ajouté.

Ce fut également l’occasion pour le père de la belle Olivia Yacé, de revenir sur son bilan après huit mois de gestion. Un bilan qui selon lui, aurait pu être encore meilleur sans les nombreux problèmes de justice.

« Nous avons instauré la Cnps, nous avons également institué une assurance , nous sommes en train de réveiller les cartes professionnelles , nous avons organisé le championnat comme nous l’avions dit, un championnat qui a commencé à l’intérieur du pays, et c’est suite à certaines querelles que nous avons décidé d’arrêter. En huit mois, nous avons également eu près d’une trentaine de médailles, 9 en or, 9 en argent et une dizaine de bronze…’’, a expliqué Jean Marc Yacé.

Notons que l’ensemble des responsables des Ligues présentes à cette rencontre ont manifesté leur indéfectible soutien à Jean Marc Yacé.