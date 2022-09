Côte d'Ivoire : Le RHDP se dote d'un logiciel pour identifier ses militants

Le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) est dans une dynamique d'implantation sur le territoire national. Le parti d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vient de se doter d'un logiciel pour constituer une base solide de militants.

Côte d'Ivoire : Le RHDP dresse un bilan à mi-parcours

Mercredi 28 septembre 2022, le directoire du RHDP a tenu une séance de travail en présence de Gilbert Kafana Koné. Au cours de la rencontre, les houphouëtistes ont dressé un bilan à mi-parcours de son implantation en Côte d'Ivoire.

Selon le bilan établi par le secrétaire national en charge de l'organisation, de l'implantation et des adhésions, le parti au pouvoir a créé 350 départements politiques et la base a procédé à l'élection de 350 secrétaires départementaux le 23 juillet 2022.

On apprend également que le RHDP poursuit son implantation. Gilbert Kafana Koné, le président du directoire, a mentionné que "le processus de quadrillage des 350 départements politiques en zones, et de création et de validation des secteurs et des comités de base est en cours d’exécution".

Dans le cadre de l'identification de ses militants, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix s'est doté d'un logiciel dénommé "e-militant". Il a été conçu pour collecter des données concernant les militants en vue de permettre une identification précise et réelle des militants ainsi que leur rattachement aux sections et aux comités de base. Par ailleurs, la carte de militant fera l’objet d’un lancement dans les prochaines semaines.