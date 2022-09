Booba jubile sur Twitter après la mise en garde à vue de Kaaris

C’est un secret de polichinelle que Booba et Kaaris se détestent. Bien évidemment que le malheur de l’un doit faire le bonheur de l’autre. Accusé de violence conjugale par son ex compagne, Kaaris a été placé en garde à vue mercredi 28 septembre 2022. Tout naturellement, la garde à vue de Kaaris fait le bonheur de son meilleur ennemi, Booba qui ne se prive pas de se moquer.

Booba se moque de Kaaris qui est sous mandat de dépôt

L’animosité entre Booba et Kaaris ne date pas d’aujourd’hui. Les deux rappeurs se déchirent depuis quelques années sur la toile en s’attaquant mutuellement à travers des clashs qui font le chou gras des médias. La crise a atteint son paroxysme entre les deux hommes quand ils en sont venus aux mains à l’aéroport d’Orly en août 2018. Cette bagarre a valu aux deux hommes quelques heures de prison à l’époque.

C’est à juste titre que les accusations suivies de la garde à vue de Kaaris qui est intervenue depuis mardi 27 septembre, font l’affaire de Booba. Dans la soirée du mercredi 28 septembre, le Duc de Boulogne, dans son style caractéristique emprunt d’humour et de sarcasme, ironise sur cette affaire.

Dans un tweet, le rappeur de 45 ans interpelle Kaaris par l’un de ses surnoms « Armannnnnd » accompagné des émoticônes où il rigole. C'est ainsi que Booba l'invective toujours à travers ses vidéos.

Des présumés actes de violence commis par Kaaris sur son ex compagne

Âgé de 42 ans, Kaaris est accusé d’avoir commis des actes de violence sur son ex compagne. Les faits remontent à janvier 2021 plus précisément au 19 janvier dans son appartement de Limas (Essonne). Dans sa plainte déposée le 7 juillet 2022, la victime fait état d’un « comportement fuyant » soudain et sans explication de la part de Kaaris, provoquant » un profond traumatisme » chez leur enfant.

L’un de ses conseils, Me Adrien Gabeaud explique qu’elle s’est rendue ensuite dans la nouvelle résidence de Kaaris pour tenter d’avoir des explications par rapport à son absence. Là elle découvre par surprise le rappeur de 42 ans au lit avec une autre femme.

S’en suivra une dispute puis une bagarre au cours de laquelle Kaaris lui asséne des coups de pied et de poings tout en lui arrachant les ongles. La plainte précise que Linda, la plaignante aurait utilisé pendant deux semaines des béquilles pour marcher.