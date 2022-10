Cameroun: L'arrestation musclée de Blanche Bally déclenche la polémique

La chanteuse camerounaise aux courbes envoûtantes, Blanche Bally, est au coeur d'une vive polémique qui secoue les réseaux sociaux depuis mardi.

L'histoire rocambolesque de la chanteuse camerounaise Blanche Bally

Blanche Bailly est au coeur d'une vive polémique qui enflamme présentement la toile. Tout est parti d'une vidéo postée sur la toile, dans laquelle on aperçoit la chanteuse se faire arrêter avec brutalité par des hommes en tenues. La sulfureuse Blanche Bailly apparait dans cette vidéo, avec des hommes armés venus l'appréhender à son domicile. Refusant donc de suivre ces derniers, la chanteuse est embarquée de force par ces hommes. La scène est filmée et diffusée sur la toile.

Mais cette interpellation a été de courte durée, puisque quelques heures seulement après, la chanteuse refait surface sur la toile à travers un autre post sur sa page Facebook. «J’ai toujours entendu parler de brutalités policières. Malheureusement aujourd’hui, j’en suis témoin. Merci à tous pour l’inquiétude, les appels, les SMS et pour le partage de ma vidéo afin de sensibiliser le monde. Je prie d’avoir la force d’expliquer la VRAIE histoire et comment mon fils et moi avons été traités aujourd’hui. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne souhaiterais pas ce qui m’est arrivé aujourd’hui à mon pire ennemi. Merci», a écrit l’auteur de l’album à succès «Bonbon», après sa libération..

Selon certains médias camerounais, la belle et séduisante chanteuse camerounaise serait impliquée dans une affaire de vol de réfrigérateur. Il lui est reproché d’avoir acheté un réfrigérateur volé. Mais pour de nombreux internautes, c'est juste une histoire montée de toutes pièces, histoire de faire le buzz.