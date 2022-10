Soumahoro Yssouf (SP de Grand-Morié) : "Ernest Boka a laissé des traces positives"

Les deux premiers aux examens 2022 du CEPE et de l’entrée en 6e, au BEPC et au Baccalauréat de la région de l’Agnéby-Tiassa, ont été récompensés le vendredi 07 octobre 2022 par la Fondation Ernest Boka. Cadre choisi pour la cérémonie de remise de prix d’excellence régional à ces 6 meilleurs élèves de CM2, 3e et de la terminale, les lycées modernes 1 et 2 d’Agboville.

Agboville : Les six meilleurs élèves du département primés par la Fondation Ernest Boka

« Face à l’apologie du moindre effort et de l’argent-roi, la Fondation Ernest Boka entend éveiller la conscience d’une jeunesse désabusée en quête de repères. Et ce, en mettant en exergue les valeurs de cet illustre devancier telles la rigueur et l’excellence… Le prix Ernest Boka de l’excellence régionale est le couronnement des efforts des lauréats mais également de la bonne dispensation du savoir et de l’encadrement, indispensables à leur performance. Sans oublier le suivi de leurs parents, qui ont su inculquer la recherche de l’excellence à leur progéniture. Ainsi, la Fondation ne fait qu’apporter un modeste plus à travers cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves », a expliqué Serge Edgard Boka, président de la Fondation Ernest Boka.

Ernest Boka, faut-il le rappeler, est décédé le 05 avril 1964 dans des conditions tragiques non élucidées à la prison d’Assabou(Yamoussoukro) à l’âge de 35 ans.

« À l’honneur de cet illustre disparu qu’est Ernest Boka, je voudrais vous dire merci. Merci à la Fondation qui porte son nom, d’avoir accepté de nous accompagner dans notre difficile lutte pour la recherche de la qualité des enseignements et des évaluations dans toute la Côte d’Ivoire et particulièrement à Agboville », s’est réjouie Antoinette Péné N’Goran, directeur de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DREAN).

Avant de solliciter l’appui des autres organisations, ainsi que des personnes de bonne volonté dans la prise en charge des enfants. Prenant la parole, Soumahoro Yssouf, sous-préfet de Grand-Morié, s’est félicité de l’initiative de la Fondation qui porte le nom du premier président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire.

« Merci pour cette initiative qui vient appuyer l’administration dans la promotion de l’excellence…Merci d’avoir pensé à nos enfants qui se sont bien illustrés l’année scolaire 2021-2022. Je vous félicite et vous encourage à continuer dans cette lancée », a souligné le représentant du préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly.

« Pour être parmi les meilleurs, il faut respecter ses parents. Il faut bien travailler car il n’y a pas d’autre secret que le travail. Il faut être ponctuel et assidu à l’école. Il faut respecter les encadreurs et les enseignants. C’est ce qu’on attend de vous chers élèves. On ne peut pas être excellent si on fait les congés anticipés. Non ! Ernest Boka n’a pas fait ça. Oui l’excellence, c’est de ça qu’il s’agit. Et, Ernest Boka a été excellent en tout…Vous devez donc prendre conscience chers enfants en travaillant à l’école pour être épanoui, demain, dans la société », a conseillé Soumahoro Yssouf.

« Chers enfants, vous avez reçu un prix, aujourd’hui, mais vous devez continuer partout où vous passez. Partout où Ernest Boka est passé, il n’a fait que de l’excellence. Il a laissé des traces et des traces positives. C’est ce que, nous attendons de vous », a insisté l’autorité préfectorale de la localité où repose celui qui a été le premier ministre de l’Éducation nationale.

Les lauréats issus exclusivement du département d’Agboville, sont repartis avec des kits scolaires, des diplômes et des enveloppes. Tizié TO Bi

Correspondant régional.