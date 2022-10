MARA’CAN Cameroun 2022: Achi félicite les Ivoiriens, champions d'Afrique

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a félicité le 07 octobre 2022 à Abidjan, l’équipe nationale senior de Maracana de Côte d’Ivoire pour sa haute performance, en remportant le trophée de la 9ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maracana (MARA’CAN Cameroun 2022) qui s’est déroulée du 22 au 24 septembre à Yaoundé au Cameroun.

L’équipe nationale de Maracana, championne d’Afrique, reçue par le Premier Ministre Patrick Achi

« Je voudrais vous transmettre toutes les félicitations du Président de la République, Alassane Ouattara, celles des membres du gouvernement que je représente et de l’ensemble des populations ivoiriennes. Réussir la performance exceptionnelle de remporter ce trophée, durant huit années successives, méritait que le Président vous reçoive, n’eussent été ses contraintes de calendrier. Il m’a alors instruit de le faire. Votre brillant parcours, fait d’engagement et de foi, va dans l’intérêt du rayonnement du pays. Vous avez su hisser haut le drapeau de la Côte d’Ivoire sur tous ces pays du continent », s’est réjoui le Premier Ministre.

Le Chef du gouvernement a salué le mérite et le leadership du Président de la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées (FIMADA), Charlemagne Bleu, non seulement pour son élection à la tête de la Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMAA), mais également pour avoir réussi à établir le siège de cette association en Côte d’Ivoire. Il a rassuré les champions d’Afrique que leurs différentes doléances seront transmises au Président de la République Alassane Ouattara.

Pour reconnaitre le mérite sportif des éléphants maracaniers, le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho, qui conduisait la délégation, a indiqué que, sur instructions du Premier Ministre, ils seront tous décorés en fin d’année, lors de la grande cérémonie du mouvement sportif national.

Le président de la FIMAA a dédié ce trophée remporté de haute lutte à Yaoundé d’abord au Président de la République et ensuite à toute la Côte d’Ivoire. Pour les doléances concernant l’obtention d’une subvention liée à l’acquisition du siège de la FIMAA et l’organisation de la première édition de la coupe du monde de Maracana en septembre 2024 en Côte d’Ivoire, Charlemagne Bleu a dit qu’il n’a aucun doute qu’elles seront analysées avec bienveillance par les autorités ivoiriennes.

Le Maracana sport d’invention ivoirienne est un jeu qui se pratique à six contre six, sans gardien de but. Il se déroule sur un terrain rectangulaire, semblable à celui de handball, avec deux mi-temps de 10 minutes chacune. Lors de la finale de la 9ème édition, la Côte d’ivoire a disposé de l’équipe nationale du Burkina Faso par le score de 2 buts à 1.

Source : Primature