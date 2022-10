Côte d'Ivoire- Lycée d’Excellence de Grand-Bassam: Le grand malaise (Opinion)

Le Lycée d’Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2019 – 2020 avec 300 élèves dont 160 élèves pour les classes de 6ème et 140 élèves dans les classes de seconde. Ces enfants sont des pépites qui n'ont jamais repris une classe depuis la classe de CM2. Ils ont tous une moyenne annuelle supérieure à 15/20, dont 15/20 comme moyenne annuelle en Mathématiques et en Sciences physiques, 12/20 Français et en Anglais. Et n'ont jamais été convoqués par un conseil de discipline.

Lycée d’Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam: Les limites de l'excellence

Afin que ces enfants disciplinés et doués poursuivent leur cursus scolaire dans les meilleures conditions, la coopération chinoise et l’État ont injecté 14 milliards FCFA. Le Lycée d’Excellence Alassane Ouattara de Grand -Bassam est le troisième dans le genre après le Lycée Scientifique de Yamoussoukro et le Lycée Sainte Marie d’Abidjan-Cocody.

Malheureusement depuis son ouverture, divers problèmes nous ont été signalés dont certains liés à des problèmes de surveillance des enfants, et une famille nous témoigne avoir retiré sa fille pour ce motif. Par ailleurs, si dans certains établissements de moins grand prestige, on peut tolérer des standards laborieux en matière d'entretien, et même de gestion, il est inadmissible qu'un lycée qui prépare les futurs champions nationaux soit de manière récurrente sujet à des dysfonctionnements préjudiciables aux élèves.

Il y en a plusieurs qui nous ont été signalés et qui sont en cours de vérification. Mais celui relatif à l'ouverture tardive de l'internat est un véritable casse-tête pour des parents, souvent démunis, et des enfants qui en subissent toutes les conséquences dont le manque de sommeil. Voir des parents et leurs enfants devoir se réveiller en pleine nuit, se préparer à la va-vite pour rejoindre le point de ralliement, afin que les élèves empruntent un car; et ensuite parcourir entre 45 et 55 kilomètres, selon qu'on habite Abobo par exemple ou Yopougon, avec les bouchons que l'on connaît, n'est pas normal.

Leur faire faire le même trajet au retour et en plus devoir, pour des parents, payer en moyenne entre 13 et 20.000 FCFA par semaine et par enfant, est encore moins normal. Une mère a dû aller louer une chambre d'hôtel pour être proche du lycée avec son enfant. Mais ces parents, y compris ceux résidant dans des quartiers difficiles tels Abobo, mais soucieux de l'avenir de leurs filles et garçons, ont-ils eu une autre option ?

Mettre fin au calvaire des élèves et de leurs parents

Non ! Ce désagrément a été occasionné, sans indemnité aucune, alors que la faute revient à l'administration du lycée dont, peu importe la raison, l'internat n'est pas encore ouvert; or, c'est l'option préférée des parents. On apprend à l'instant que ce dimanche l'internat sera enfin ouvert. On espère que cette fois-ci, la promesse sera respectée et que les élèves ne vont plus subir ce calvaire qui les empêche de bénéficier, à eux et aussi aux parents, de suffisamment d'heures de sommeil.

Certains parents sont depuis près de 20 jours stressés à être sur le pied de guerre toutes les nuits, histoire de ne pas rater le car. Quant aux élèves, pour qu'ils soient performants, le proviseur sait pertinemment qu'ils ont besoin de beaucoup de repos. Il est important que ce dimanche, ce problème trouve une solution. On observe... Pour info, et c'est la bonne nouvelle, selon le classement Elit 2022 des meilleurs lycées de Côte d'Ivoire, le lycée Alassane Ouattara de Grand-Bassam arrive en 3e position derrière le lycée scientifique de Yamoussoukro et l'indétrônable Lycée classique d'Abidjan Cocody.

Carton rouge à tous les responsables académiques à quelques niveaux où ils se situent, qui ont occasionné ce dysfonctionnement, aux antipodes de l'excellence prônée auprès des élèves : La charité bien ordonnée commence par soi-même, donc montrez leur l'exemple !

Par JCK, Blogueur.