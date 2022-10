Boxe: Malgré ses millions, Francis Ngannou se sent toujours pauvre

En remportant en mars 2021, le titre de champion des poids lourds de l’UFC en s’offrant Stipe Miocic au terme d’un combat haletant, Francis Ngannou a basculé dans une autre dimension, lui qui a pourtant traversé des tempêtes depuis son enfance. Malgré s’il est désormais à l’abri du besoin grâce aux fruits de ses efforts, il y a toujours une partie de lui qui se sentira toujours pauvres.

L'enfance compliquée de Francis Ngannou

Francis Ngannou n’a pas eu une enfance facile. Ayant grandi à Batié dans un petit village du centre-ouest du Cameroun, le boxeur surnommé Prédator se passait régulièrement d’ustensile d’écriture. Pour joindre les deux bouts et payer ses frais de scolarité, il était obligé de travailler à la mine de sable locale.

Mais ses petites rémunérations ne suffisaient pas forcement pour couvrir les fournitures dont il avait besoin pour l’école. Face à cette situation déplorable, Francis Ngannou perdait quelques fois les plombs.

« La vie m’a lancé beaucoup de coups de poing en ce moment que je ne pouvais pas contrer”, a-t-il déclaré. La vie m’a rabaissé et a fait douter les gens de moi, me regarde parfois comme si j’étais une merde. Personne [who] veux te souvenir de moi comme ça – ça n’arrive pas. Je suis trop fier pour accepter ce genre de choses. « a déclaré Ngannou à David Greene sur le podcast « In the Moment ».

« J’étais tellement gêné tout le temps, j’étais comme le sujet de la honte, et personne n’est vraiment excité d’être ami avec ce gamin – le gamin qui n’avait pas de stylo. L’enfant qui a été expulsé de la classe au milieu de la classe parce qu’il n’avait pas de stylo. … Dur et solitaire – c’est ce que c’est » a ajouté Francis Ngannou.

La sobriété du boxeur camerounais

Malgré ses millions, le prédateur est démeuré intact et ne fait pas la grosse tête. Il a avoué qu’il est toujours nostalgique de ses moments compliqués qu’il a vécus. Mais il pense que ces vents contraires l’ont aidé à améliorer sa vie grâce aux sports de combat.

La route n’a pas été facile pour qu’il exerce sa passion qu’est le sport. Le camerounais a essayé cinq fois de traverser le détroit de Gibraltar dans un radeau pneumatique sans succès. C’est la 6 éme qui s’est révélée finalement positive. Le champion de l’UFC a même vécu dans un parking lors d’une formation à la MMA Factory à Paris.