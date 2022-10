Meiway nage en eau trouble pour le compte de l’Opposition (Opinion)

L'artiste chanteur Meiway s’est fait de nouveau remarquer en dénonçant le fonctionnement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) rendue obligatoire par décret gouvernemental du 28 septembre dernier.

CMU en Côte d'Ivoire: Meiway se ridiculise

Antérieurement, il s'était attaqué violemment et pris position contre la candidature du Président Alassane OUATTARA à sa propre succession. Une candidature aux interprétations diverses du droit constitutionnel. « Ça fait 36 ans que j’habite en France. Quand tu as la CMU, même l’eau tu n’achètes pas. On te donne tout cadeau. Tout est cadeau mais ici je ne comprends pas. Il y a les Marmailleurs, les Coupeurs de route, je ne comprends pas. Après on va dire que je parle mal. C’est la vérité, je l’ai vu en France. On copie sur la France mais nous copions très mal. La CMU est cadeau, si tu l’as tu ne dois rien payer » a-t-il indiqué.

Il n'y a aucun doute, le maître du ZOBLAZO est en manque d'inspiration. Devenu antédiluvien dans la musique, il veut prêter son micro à l'opposition pour exister. Le masque est tombé, il nage désormais en eau trouble pour le compte de l’Opposition sous le parrainage de Jean Louis Billon. Par conséquent, nous le traiterons comme telle. Par ailleurs, le Génie de Kpalèzo s'est embourbé dans un mensonge inédit dans son allégation ci-dessus citée dans laquelle il fait une comparaison de la CMU française à celle de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il ignore c'est que la CMU de la Côte d'Ivoire est une assurance maladie pour toutes les populations dans les conditions soutenables.

Elle comprend deux régimes :

- Un régime contributif, dénommé Régime Général de Base (RGB) financé par les cotisations des assurés, qui vise la majorité de la population.

- Un régime non contributif, dénommé Régime d’Assistance Médicale (RAM), qui vise les ménages économiquement faibles ou démunis et dans lequel l’Etat se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations. Tandis que la CMU française est une couverture médicale pour les indigents qui ont moins de 10 mille euros par an correspondant à moins de 833 euros par mois. Sont comptés indigents les sans-papiers de plus de trois mois sur le territoire et les bénéficiaires du RSA ( Revenu de Solidarité Active). Nous pouvons donc déduire que la CMU française dont fait allusion notre nouvel Opposant est l’équivalence de notre RAM.

En effet, nul ne peut nier les avantages que suscitera la Couverture Maladie Universelle(CMU) dans la politique sanitaire de notre pays. Tous les Présidents qui se sont succédé à la tête du pays avaient en projet la mise en place de la CMU. Le Président de la République Alassane OUATTARA s’est engagé à garantir un égal accès à la santé des populations résidant sur le territoire national. Cet engagement s’est concrétisé par l’institution de la CMU par la loi n°2014-131 du 24 mars 2014. La CMU a pour objectif de garantir l’accès à des soins de santé de qualité dans des conditions financières soutenables. Cette Assurance permettra de faciliter l’accès aux prestations à moindre coût par la prise en charge de 70% de leurs frais médicaux.

C'est une action politique qu'il faut saluer à sa juste valeur et encourager les populations à y adhérer massivement par une explication du bien-fondé de cette assurance par tous moyens. En revanche, la responsabilité des acteurs du secteur médical notamment les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, sages-femmes, etc. doit être engagée ainsi que celle de l'Etat pour le bon fonctionnement de cette politique sanitaire. C'est bien de faire payer, mais il faudrait que le service suive.

Par Idriss DAGNOGO