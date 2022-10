Rentrée scolaire: Des secrets pour la réussite de vos enfants à l'école

Procurer aux enfants une éducation de qualité est une priorité pour de nombreuses familles parce que le système scolaire présente à leurs yeux un certain nombre de carences. Elles s’investissent donc fortement dans les cours à domicile assurés par des maître de maison appelés aussi ‘’répétiteurs’’.

Cours à domicile et maître de maison : Quels impacts réels dans le rendement des enfants à l'école ?

Ces Cours à domicile sont communément définis comme soutien scolaire, un accompagnement personnalisé par un ou plusieurs enseignants dont un élève peut bénéficier à domicile, lorsqu'il présente des difficultés d'apprentissage dans un domaine. La place qu’occupe aujourd’hui le soutien scolaire à domicile demande aussi une observation critique des problèmes générés par la pratique telle que : L’absence de formation pointue des répétiteurs qui sont souvent des personnes pas trop qualifiées, exerçant cette profession par nécessité, leurs profils sociaux variés, leur tendance à l’accumulation des heures de travail extra-scolaires sans souci des rythmes de l’enfant et cela par défaut de pédagogie ou encore le coût important et variable de ces séances qui peuvent avoir lieu souvent dans des conditions matérielles extrêmement difficiles.

Ces insuffisances permettent d’avoir une discussion sur l’utilité du profil type de l’accompagnement actuel, mais n’écartent pas le fait que ce phénomène est devenu aujourd’hui indispensable malgré la faible régulation de l’activité des marchands de savoirs à domicile. L’accompagnement scolaire à domicile est une réponse à un besoin de mise à niveau et poursuit les missions suivantes :

-Résorber les conséquences de l’adoption des Nouveaux programmes d’études, les faiblesses du système LMD en particulier

-Répondre aux exigences d’un système de plus en plus perçu comme sélectif et compétitif

-Compenser le manque de qualification de certains enseignants

-Pallier les insuffisances de l’offre scolaire subséquemment aux difficultés inhérentes aux différentes crises

L’école n’est pas l’unique responsable de la réussite ou de l’échec scolaire des enfants

Contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, l’école n’est pas l’unique responsable de la réussite ou de l’échec scolaire des enfants. L’attitude de la famille, notamment celle des parents, est un facteur clé de la performance des élèves. Cette attitude parentale se traduit par trois éléments : le soutien scolaire à travers le cours à domicile, le suivi parental du résultat du travail scolaire des enfants, enfin, la communication entre les parents, les enfants et les enseignants concernant les conditions de travail à l’école, l’environnement de travail et leur état affectif. L’attitude des parents à travers ces manifestations, devient ainsi un des éléments les plus importants dans la réussite scolaire des enfants.

Cette responsabilité scolaire des parents se manifeste donc par l’organisation de cours à domicile et le recrutement d’un répétiteur pour pallier les insuffisances du système scolaire. Il est indéniable que la pression familiale influence la scolarité des enfants. Celle-ci peut se traduire aussi bien par des renforcements positifs que négatifs. L’engagement de la famille à travers le recrutement d’un ‘’répétiteur’’ peut être classé dans les actions positives d’accompagnement de l’enfant pour en obtenir un bon rendement scolaire, cependant, si le stress de recherche de la performance, lié à la pression familiale est trop élevé, ne respectant pas son rythme de travail, ne lui laissant aucune marge de liberté dans l’accomplissement de ses tâches, cela peut avoir des effets négatifs.

Ainsi, le rôle de la famille n’est pas d’effectuer le travail de l’enfant à sa place, mais d’établir une atmosphère propice à sa réussite, dans une bonne complémentarité et une symbiose parfaite et non en se substituant au système scolaire. Les parents devraient également avoir les informations suffisantes quant aux pratiques et aux attentes des enseignants vis-à-vis du travail à la maison. C’est notamment là qu’entrent en jeu les réunions parents-enseignant.

Dr BERTE Issoufou

Sociologue,

Journaliste,

écrivain,

Expert en Comportement organisationnel.