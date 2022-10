Lutte contre le cancer du sein: L’ONG CA VA lance une collecte de fonds

Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, l’ONG Cancer le Vivre Autrement (CA VA) organise sa première collecte de fonds ce vendredi 21 octobre.

L'ONG ÇA VA se dresse contre le cancer du sein

L'ONG Cancer le Vivre Autrement (CA VA), après deux ans d’existence, se décide à mettre sur pied une collecte de fond dans le mois d’octobre qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein ce vendredi 21 octobre 2022.

Madoussou DOUMBIA, Présidente de l'ONG CA VA s’exprime à ce propos “Nous organisons notre première collecte de fonds à l'occasion du dîner gala qui se tiendra ce vendredi 21 octobre. Chaque ticket de participation et de tombola acheté contribue à renforcer la caisse pour nous permettre d'étendre nos actions d'assistance financière. Sur cet évènement et à l'occasion de l'engouement suscité par octobre rose, nous enregistrons le soutien de plusieurs entreprises qui nous apportent leur appui à différents niveaux”.

La présidente dans son intervention a expliqué que cette collecte de fond fait partie des nombreuses actions prevue par l’ONG pour remplir leur mission principale qui est de dédramatiser la maladie afin qu’elle ne soit plus synonyme de fatalité. Mais qu’elle devienne une maladie avec laquelle on peut mener une vie active.

Créée en Juillet 2020, CA VA est une ONG qui œuvre dans le domaine de la lutte contre le cancer. Elle s’est donnée pour but de participer activement à la prévention, la dédramatisation et la prise en charge des malades atteints du cancer dans en Côte d’Ivoire, en apportant aux patients et à leurs proches un soutien humain, financier et technique.

Le cancer est devenu un problème de santé publique en Côte d'Ivoire qui ne cesse de faire des victimes . pour ce qui est du cancer du sein, il est l'un des plus meurtriers chez la femme, et touche près d'une femme sur 8.