Loh-Djiboua: Me Bertin ZEHOURI dévoile le sens des assises des cadres

Après les quatre premières éditions réussies à Abidian, la 5ème édition des assises des cadres du Loh-Djiboua aura lieu pour la première fois à Divo, les 09 et 10 décembre 2022. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse de lancement de ces assises, par Maitre Paul-Arnaud Bertin ZEHOURI, le mardi 11 octobre 2022, au siège de l'ODAP-CI.

5ème édition des assises des cadres du Loh-Djiboua: Ce qui est prévu

« A la demande générale, la 5ème édition des assises des cadres se tiendra à Divo. Ce sont les cadres eux-mêmes et les populations qui ont souhaité que désormais les assises se tiennent à Divo, plus près de nos parents», a confié le Président de l'ODAP-CI, Maitre Bertin ZEHOURI.

"Cadres, mutualités et développement de la région du Loh-Djiboua", est le thème autour duquel l'événement se tiendra. L'objectif de cette rencontre, est de rendre la région plus attractive et booster son développement. Plus de 3000 cadres sont attendus à ces assises qui seront meublées de panels autour de la question de développement, des rencontres B to B, B to C, des échanges d'affaires, des découvertes touristiques et culturelles.

On note également la présence de plusieurs entreprises agro-alimentaires, immobilières, des microfinances qui viendront proposer leurs produits aux cadres qui seront présents.

" Il y aura toutes ces sociétés d'appui au développement dans la cacao culture, l'hévéa, l'immobilier et l'aménagement foncier qui seront là. Ceux qui interviennent dans le domaine culturel viendront également pour montrer leur savoir faire", a annoncé le Flambeau du Loh-Djiboua.

Les éditions précédentes qui ont eu lieu à Abidjan ont fait leurs preuves au niveau du développement de la région à travers plusieurs actions, a fait savoir Maître Bertin Zehouri.