Côte d'Ivoire: Plus de 1000 fidèles chrétiens communient avec le bishop Mohamed Idriss

Le rideau est tombé dimanche sur la Grande Conférence organisée par l’Église Ambassade Des Miracles du 5 au 09 octobre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire autour du thème « Comprendre les saisons ».

« Comprendre les saisons »: Grande conférence avec l’Archibishop Nicholas Duncan-Williams, révérend Espérance Mbakadi, l’évêque Mike Jocktane et le Bishop Ouattara Mohamed Idriss de Côte d'Ivoire

Venus de partout pour expérimenter la gloire de Dieu, des milliers de fidèles chrétiens se sont abreuvés durant cinq jours à l'Église Ambassade Des Miracles de l’enseignement d'un quatuor inédit d'évêques et de pasteurs de renom.

Initiée par le président fondateur de l’eglise hôte, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss (OMI), les conférenciers, à savoir l’Archibishop Nicholas Duncan-Williams du Ghana, le révérend Espérance Mbakadi de la RDC et l’évêque Mike Jocktane venu du Gabon, ont placé très haut la barre de l’édification spirituelle, au cours de cette grande conférence.

Et ce, à travers des moments d’enseignements, de prières, une école de ministère et des cultes de toutes les possibilités de grâce et de miracles.

Les participants, à l’instar du Bishop Ouattara Mohamed Idriss, ont été subjugués et amplement bénis à l’idée d’avoir été instruits sur leurs saisons.

« C’est une grande joie qui nous anime en ce jour qui consacre la clôture de cette grande conférence », a-t-il déclaré.

Pour lui, « comprendre les saisons nous permet de savoir, en accord avec Salomon, qu’il existe tout simplement un temps pour tout sous le soleil. Et lorsque nous discernons les temps les plus favorables, c’est important que nous puissions agir conformément au discernement pour obtenir les résultats qu’il faut » a expliqué le président de l’Eglise Ambassade des Miracles, basée aux Deux-Plateaux dans la commune de Cocody.

Outre des actions prophétiques, le serviteur de Dieu et ses pairs africains, ont prié pour le continent et pour la Côte d’Ivoire que le bishop Ouattara Mohamed n’a pas manqué de confier le destin au Dieu des Nations.

« Notre paix, notre élévation et nos saisons dépendent de la stabilité de notre pays, du navire ivoire. C’est pourquoi, nous devons invoquer l’Eternel et confier le navire et son commandant à Dieu”, a-t-il recommandé.

Des prières pour la Côte d'Ivoire

Le clap de fin donné le dimanche 09 octobre 2022, a été un grand moment d’édification pour les fidèles avec l'évêque Espérance Mbakadi avec qui, ils ont navigué sous l’onction du Saint-Esprit entre le physique et le monde spirituel.

Il va falloir que l’Eglise retrouve à nouveau le rôle qui est le sien et qui consiste à amener le peuple de Dieu à dominer sur le monde. Il n’y a rien qui échappe à Dieu. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il en parle à ses serviteurs» a fait savoir Espérance Mbakadi.

Officiellement née en Novembre 2013, de la vision donnée au Bishop Ouattara Mohamed Idriss, l’église Ambassade des Miracles compte aujourd'hui plus de 75 représentations en Côte d’Ivoire et à l’étranger, a-t-on appris.