Côte d'Ivoire : Après Abengourou, un autre policier agressé à Abidjan

Une bagarre a éclaté entre un policier et un individu à Adjamé, une commune de la ville d' Abidjan. La scène filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux a causé de vives réactions sur la toile.

Dans une vidéo abondamment relayée sur la toile, un agent de la police de la circulation a été pris à partie par un individu. Le policier qui était de service a subi la colère de cet homme vêtu d'un jean et d'une chemise. Visiblement très en colère, l'agresseur du policier refusait de se calmer malgré l'intervention des témoins de la scène qui se déroulait dans une commune d' Abidjan.

L'agent de police n'a pas voulu rester sans réagir face aux coups portés par son adversaire du jour. Il a répondu en lui envoyant des coups de pied sous le regard de personnes tentant de maitriser l'agresseur.

Une scène similaire a eu lieu à Abengourou, une localité située dans l'est de la Côte d'Ivoire. Un agent des impôts ivre avait attaqué un policier en septembre 2022. Mais là, le fonctionnaire de la Police nationale avait gardé son calme. L'agresseur a été condamné à un an et six mois de prison. Il devra également payer une amende d'un million de francs CFA.

Quand les citoyens d'un pays n'ont plus aucun respect ni considération pour les autorités, c'est qu'il y'a problème.

