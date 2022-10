Côte d'Ivoire - Filière hévéa: Arthur Coulibaly rassure sur les efforts du gouvernement

Conseiller du Premier Ministre et Coordonnateur du Projet des Chaînes de Valeur Compétitives pour l'Emploi et la Transformation Économique (PCCET), Arthur Coulibaly a de grandes ambitions pour le secteur de l’hévéa ivoirien.

Industrialisation: Arthur Coulibaly (Coordonnateur PCCET) dévoile ses ambitions pour la chaine de valeur hévéa

Lors d’un atelier organisé les 11 et 12 octobre avec les acteurs de la chaine de valeur hévéa, Arthur Coulibaly a insisté sur la volonté du gouvernement ivoirien à passer le cap de la deuxième transformation après avoir franchi l’étape de la première.

« La Côte d’Ivoire sous l’impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, a réussi le défi de la première transformation puisque 80% de notre caoutchouc naturel est également transformé. Maintenant, nous faisons face à ce troisième défi qui est celui de la deuxième transformation », a dit Arthur Coulibaly.

A l’en croire, « la deuxième transformation de notre caoutchouc naturelle est une opportunité importante pour la Côte d’Ivoire dans sa démarche de retenir toujours une plus grande valeur ajoutée de nos produits agricoles ».

De façon concrète, cette deuxième transformation peut permettre à la Côte d’Ivoire de fabriquer des produits tels que les pneus pour l’industrie automobile, des trains d’atterrissage pour l’industrie aéronautique ou des produits plus légers tels que les ballons, les gants ou les équipements de plongée.

Au cours de cet atelier, les équipes du PCCET ont partagé avec les acteurs de la chaine de valeur les résultats de la mission élargie d'échanges conduite du 1er juillet au 19 août 2022 dans plusieurs régions productrices.

Ces missions, faut-il le souligner, avaient pour but pour le PCCET de recueillir les préoccupations et recommandations des acteurs sur le terrain tout en s’imprégnant de leurs réalités.

Les participants aux deux jours de travaux à San Pedro ont souligné plusieurs points à améliorer pour une chaine de valeur hévéa plus performante. Il s’agit notamment de l’accès à du matériel végétal plus performant, de la formation d’une main d’œuvre plus qualifiée ou encore d’une meilleure intégration entre les différents acteurs. La Côte d’Ivoire, faut-il le souligner est le premier producteur africain de caoutchouc naturel avec plus d’un million de tonnes annuel. Elle fait également partie des 4 plus grands producteurs au monde.