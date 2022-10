Boxe: L'opposition Francis Ngannou- Deontay Winder en gestation

Champion du monde des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou souhaite depuis franchir un palier en intégrant la boxe. Le natif de Batié désire se frotter avec les grands du domaine à l’instar de Tyson Fury ou encore de Deontay Wilder. Ce dernier sera d'ailleurs de retour sur le ring dans les prochains jours et ne voit pas d’un mauvais œil un prochain combat avec Francis Ngannou.

Un combat entre Francis Ngannou et Deontay Winder?

Francis Ngannou aime les défis et les challenges. Le Prédator ne veut pas s’arrêter en si bon chemin après avoir dompté Stipe Miocic en finale du championnat du monde des poids lourds de l’UFC en janvier 2021. Même sevré de combat tout au long de cette année 2022 en raison de sa blessure au genou, le camerounais nourrit toujours le rêve de progresser et de s’offrir de nouveaux sacres en défiant les meilleurs de la boxe. Parmi les potentiels adversaires qu’il a ciblés, on retrouve Deontay Wilder.

Le boxeur américain a été sur la dernière décennie une terreur pour ses adversaires multipliant des performances de haut volées. En effet, ce dinosaure a su garder une invincibilité de plus de douze ans devenant ainsi champion du monde WBC en 2015.Alors qu’il a battu des monuments de sa discipline, il a été stoppé dans son élan par Tyson Fury face à qui il compte désormais une égalité et deux défaites. Si le combat de son grand retour sera face à Robert Helenius, Deontay Wilder n’a pas pour autant oublier son éventuel combat contre Francis Ngannou.

« On m’en a déjà parlé. Et Al ( le manager de Francis Nganou) était d’accord. Il y a le vieux dicton, ‘Si ça rapporte des dollars, ça a du sens‘. Et il était d’accord aussi… Je pense que ce serait un duel intriguant, et que ce serait un combat qui susciterait beaucoup d’intérêt», a-t-il déclaré dans une interview accordée à The Outsider.

Le Prédator toujours en discussion pour la prolongation de son contrat avec MMA

En attendant ce combat qui s’annonce électrique entre Deontay Wilder et Francis Ngannou, ce dernier doit devoir régler ses problèmes avec son organisation MMA. Alors que son contrat se termine dans quelques mois, le champion de 35 ans n’a pas encore trouvé un point d’accord pour prolonger son bail avec l’organisation. Selon le détenteur du titre des moins de 120 kilos, l’organisation ne lui offrirait pas tous les soins de santé dont il aurait eu besoin au fil de sa carrière. Des questions autour de la rémunération et de la fréquence d’apparition sont également évoquées .