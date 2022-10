Algérie: Rafik Djebbour apporte son soutien à Djamel Belmadi

Rafik Djebbour a rendu un très bel hommage au sélectionneur des Fennecs d'Algérie, Djamel Belmadi dans une interview exclusive accordée au média français Onze mondial.

Le bel hommage de Rafik Djebbour au sélectionneur des Fennecs d'Algérie

Intronisé à la tête des Fennecs d’Algérie depuis août 2018 en remplacement de l'emblématique Rabah Madjer, Djamel Belmadi a écrit sans doute l’une des plus belles pages de l’histoire des Verts.

Grâce à son leadership, à sa science tactique, l’Algérie s’est offert un deuxième sacre continental en 2019 après celui de 1990. Si les derniers résultats de la sélection sont moins reluisants, Djamel Belmadi demeure l’homme qui a fait passer le football algérien dans une dimension supérieure.

C’est ce que pense Rafik Djebbour, l’ancien attaquant des Fennecs. « Dans l’ensemble, Djamel Belmadi amène une belle prestation footballistique. Il a ramené une autre envie, un autre regard sur l’Algérie. Il a mis l’Algérie au sommet du football africain, on en parlait même mondialement. Malheureusement, la régularité n’a pas été au jour à cause du vol qu’on a subi en barrage. C’est dommage pour le groupe, pour les joueurs, pour Belmadi. Mais je pense que l’Algérie doit se méfier, les challenges de demain, c’est la formation et on accuse énormément de retard. Là où beaucoup de pays concurrents en Afrique ont développé des académies dans tous les sens, l’Algérie continue à rester sur ses acquis et ça, ça commence à être très dangereux », a confié Rafik Djebbour à Onze Mondial.

« J’ai été très touché par l’élimination »

Revenant sur l’élimination de l’Algérie dans les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 par le Cameroun, l’ancien attaquant de l’Olympiakos a avoué qu’il a été très touché par cet échec qui est survenu au terme d’un scénario littéralement renversant. Il a également fustigé l’arbitrage de cette rencontre qui n’a pas été à la hauteur selon ses propos.

« J’ai été très touché par l’élimination et comment elle a été éliminée (contre le Cameroun en barrage de la Coupe du Monde, ndlr). Je pense qu’en 2022, ce n’est pas permis surtout quand on parle de VAR et de système de vidéo intelligente qui puisse régler tous les problèmes », a-t-il lancé.

Pour rappel, le technicien de 45 ans, Djamel Belmadi devrait rester à la tête des Fennecs d’Algérie jusqu’en juin 2026 a annoncé la semaine dernière Djahid Zefizef, le président de la Fédération algérienne de football (FAF).