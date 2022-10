Côte d'Ivoire- CMU: Seulement 10% de la population de l’Agnéby-Tiassa enrôlée

Les chefs de service, médecins chefs des centres de santé ruraux et urbains et le corps préfectoral d'Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, ont été instruis sur la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU), le jeudi 13 octobre 2022, à la préfecture d’Agboville. Une initiative du préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, qui avait à ses côtés Isaac Gnamba-Yao, premier vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, par ailleurs directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire.

Sihindou Coulibaly, préfet d'Agboville : "Le gouvernement a décidé d’accélérer l’applicabilité de la CMU"

« Le gouvernement a décidé d’accélérer l’applicabilité de la CMU. Et, chacun d’entre nous, dans son secteur d’activité devrait pouvoir nous aider à y aller afin que cette décision soit connue et acceptée de tous. Un tel programme représente un axe fort de la politique sociale, qui permet de prendre en charge l’ensemble des populations afin de les aider au mieux au niveau sanitaire », a indiqué d’entrée le préfet de région.

La rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la conférence mensuelle des directeurs et chefs de service a pour objectif de leur permettre d’être au même niveau d’informations sur les décisions du gouvernement. La sécurité, la santé et l’éducation représentent, selon Sihindou Coulibaly, les 3 éléments fondamentaux sur lesquels repose une nation.

« Au niveau sanitaire, plusieurs centres de santé ont été réhabilités et construits dans l’Agnéby-Tiassa. Nous avons une bonne politique au niveau régional qui devra à terme nous permettre d’avoir un nouvel hôpital général à Rubino. Un autre à Azaguié et puis un nouveau CHR à Agboville. Les dispositions pour la construction de ces infrastructures sanitaires avancent bien », a annoncé l’autorité préfectorale.

Puis d’ajouter : « Notre Hôpital de référence, le CHR d’Agboville a fait un toilettage et est, aujourd’hui, dans de très bonnes dispositions. Tous ces éléments réunis, nous permettent d’aller irréversiblement vers la couverture maladie universelle pour permettre à chaque citoyen vivant en Côte d’Ivoire de pouvoir se soigner et à moindre coût ».

Pour rappel, c’est le 20 septembre dernier que le Conseil des ministres a adopté un décret relatif à la mise en œuvre de l’obligation d’enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret assujettit l’accès à certains services de l’État, aux emplois publics, aux emplois du secteur privé, à la production de la preuve de l’enrôlement à la CMU.

« Au niveau de l’Agnéby-Tiassa, sur une population de 784.401, seulement 77.814 personnes ont été enrôlées. Soit un taux d’enrôlement de 10%. C’est grave car nous sommes en dessous de la moyenne nationale qui est de 12% », s’est indigné le directeur régional de la Santé, Hyacinthe Djê Koffi. Embouchant la même trompette que son prédécesseur, Kouassi Serge, chef de centre de coordination Agnéby-Tiassa de la structure en charge de l’enrôlement des populations à la CMU, a fait savoir :

« De 2015 jusqu’à juillet 2022, ce sont 38.875 personnes enrôlées à Agboville, 21.076 au niveau de Tiassalé, 9.092 à Sikensi et 4.122 à Taabo. Soit un total de 73.165 personnes enrôlées dans l’Agnéby-Tiassa. Au niveau de la distribution des cartes : 21.623 à Agboville. Tiassalé : 11.916 cartes distribuées. Sikensi : 5.401 cartes et Taabo : 2.012 cartes. Ce qui donne un total de 40.952 cartes distribuées au niveau de l’Agnéby-Tiassa…Le nombre de cartes disponibles dans nos locaux, Agboville : 9.649 cartes, Tiassalé : 5.896 cartes. Sikensi : 4.022 cartes et Taabo: 421 cartes ».

Tizié TO Bi

Correspondant régional.