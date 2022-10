États-Unis: La raison de la visite de Patrick Achi au Brookings Institute

S’informer sur les tendances économiques mondiales actuelles et discuter des perspectives pour la Côte d’Ivoire, tels étaient les objectifs du Premier Ministre Patrick Achi lors de sa visite au Brookings Institute à Washington, jeudi 13 octobre 2022.

En visite de travail aux USA, Patrick Achi échange avec le Brookings Institute

Accompagné de Kaba Nialé, Ministre du Plan et du développement, d’Adama Coulibaly, Ministre de l’Economie et des finances et de Moussa Sanogo, Ministre du Budget, le chef du Gouvernement a échangé, pendant près d’une heure, avec les membres du Brookings Institute.

Vice-président de cet organe, Brahima Coulibaly, ivoirien d’origine a salué les performances économiques réalisées par la Côte d’Ivoire dans un contexte économique mondial difficile. Il a ainsi rappelé que la croissance ivoirienne est estimée cette année à 6,8% contre 3% mondialement.

Le vice-président du Brookings Institute a par ailleurs invité les autorités ivoiriennes à œuvrer à la consolidation de ces belles performances économiques. Think-tank (laboratoires d’idées) fondé en 1916, le Brookings Institue est considéré comme l’une des plus prestigieuses structures du genre aux Etats-Unis et dans le monde.

Il fournit des recommandations sur les questions de démocratie et d’économie. Cette visite du Premier Ministre s’est effectuée en prélude des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire international.

Patrick Achi, faut-il le rappeler, conduit la délégation de la Côte d’Ivoire à cet important rendez-vous de la finance internationale. Plusieurs audiences et réunions de haut niveau sont inscrites à l’agenda du Premier Ministre pour ce séjour américain.