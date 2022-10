Nucléaire: La Russie valide un accord de coopération avec le Maroc

Le Conseil des ministres russe a approuvé un accord de coopération nucléaire avec le Maroc, a-t-on appris mercredi 12 octobre 2022 par l’agence officielle russe TASS.

La Russie et le Maroc liés désormais par un accord de coopération nucléaire

A travers cette validation de l’accord de partenariat par le Conseil des ministres russes, la Russie s’engage à assister le Maroc dans le domaine de l’énergie nucléaire. Cet accord paraphé depuis 2017, vient d’être ratifié par une ordonnance correspondante signée par le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin.

« Approuver le projet d’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement du royaume du Maroc sur la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique, ^présenté par la société d’Etat de l’énergie atomique Rosatom, convenu avec le ministère russe des Affaires étrangères, d’autres organes exécutifs fédéraux intéressés et avec la partie marocaine à des fins pacifiques », indique le document qui a été publié sur le site officiel d’informations juridiques mercredi.

L'accord prévoit une coopération entre les deux pays dans au moins 14 domaines. La Russie assistera en effet le Maroc dans la création et l’amélioration des infrastructures de l’énergie, dans la conception et la construction des réacteurs nucléaires, dans la conception et la création d’usines de dessalement d’eau et d’accélérateurs de particules élémentaires, dans la fourniture des services dans le domaine du cycle de combustible, du combustible nucléaire usé et radioactif et de la gestion des déchets, dans l’exploration et le développement des gisements d’uranium, et dans l’étude de la base de ressources minérales du pays.

Rabat multiplie les accords nucléaires

Cet accord conclu avec la Russie, vient confirmer les ambitions grandes que nourrit le Royaume chérifien dans le secteur de l’énergie nucléaire. Depuis plusieurs années déjà, le Royaume chérifien multiplie des actions dans ce sens. Avant l’annonce russe, les médias israéliens s’étaient fait l'écho d’un partenariat nucléaire entre le Maroc et Israël.