Dezy Dokui fait des confidences, ce qu'elle dit de Jonathan Morrison

Invitées à une émission sur la radio Fréquence 2, la chanteuse Dezy Dokui et sa collègue de scène, Fatim Diesel, se sont prononcées sur leur collaboration avec Jonathan Morrison.

Dezy Dokui: ''C'est avec le coeur que nous avons accepté d'aller soutenir Jonathan Maurisson''

La danseuse Dezy Dokui s'est retrouvée au cœur d'une vive polémique suite à une scène assez surprenante qui s'est produite le dimanche 25 septembre dernier au parc des Sports de Treichville lors de la finale du tournoi Cam Tchin-Tchinn.

En effet, Dezy Dokui, en prestation, s'était dirigée vers un élément des forces de l'ordre, se permettant de coller son énorme postérieur à ce dernier.

Les vidéos et les photos de cette scène, devenues virales sur la toile, avaient suscité une vive polémique. Malgré ses excuses publiques présentées un peu plus tôt, la danseuse avait été convoquée au commissariat du premier arrondissement où elle a été brièvement placée en garde à vue.

Dezy Dokui a ensuite été conduite devant le procureur, avant d'être libérée. Invitée le week-end dernier à une émission sur Radio Fréquence 2, Dezy Dokui a expliqué comment les choses se sont passées avec le procureur.

"Le procureur m'a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai répondu que j'en avais deux : l'aînée a 9 ans et la dernière a 1 an. Il m'a dit de penser dorénavant à mes enfants avant de poser certains actes. Et qu'à cause de mes enfants, il me libère. Quand j'ai regagné la maison, c'est avec des pleurs que mon enfant de 1an m'a accueillie. L'enfant avait certainement l'intuition que je revenais de loin", a-t-elle confié.

Dezy Dokui qui était accompagnée, à cette émission, de sa collègue de scène, Fatim Diesel, s'est également prononcée sur leur collaboration avec Jonathan Morrison.

'' C'est avec le coeur que nous avons accepté d'aller soutenir Jonathan Maurisson quand notre manager nous y a envoyées la toute première fois. Jonathan nous a rappelées pour deux autres prestations. Il nous a remis la somme de 20.000 à la première invitation et à la finale, 40.000 comme transport. Au moment où nous avons été interpellées par la police, Jonathan était reçu par Eric Taba, le chef de cabinet du Président de la République. Donc, il était aussi occupé. C'est certainement pour cela qu'il ne nous a pas passé un coup de fil pour, ne serait-ce que nous témoigner son soutien. C'est vrai que son coup de fil nous aurait mis du baume au coeur. Mais ce n'est pas bien grave. Il n'était pas non plus obligé de le faire. Car tout ce que Dieu fait, est bon. Le Tchin-tchin était très suivi. Donc, c'était aussi une plateforme de promotion pour nous. A quelque chose, malheur est bon. Notre interpellation a permis a beaucoup d'Ivoiriens et même d'Africains de faire attention à nous. Nous avons gagné en visibilité et en sollicitations'', a expliqué Dezy Dokui.