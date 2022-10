Côte d'Ivoire: Le Ghanéen Kurt Okraku réélu président de la Zone B de l' UFOA

Kurt Okraku, président de la Ghana Football Association (GFA), a été maintenu au poste de président de la Zone B de l'Union ouest-africaine de football (UFOA) à l'issue de l'assemblée générale élective de l'instance régionale, samedi à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Kurt Okraku réélu pour son premier mandat complet à la tête de l’ UFOA Zone B

Le Ghanéen de 51 ans a pris la tête de l'instance régionale l'année dernière, suite à la décision du Nigérien Djibrilla Hima Hamidou de se retirer en mai 2021. Son élection du samedi 15 octobre en Côte d'Ivoire signifie que l'homme conservera son poste jusqu'en 2026.

Plusieurs hauts dignitaires, dont le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, Paulin Claude Danho, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, le président de la fédération ivoirienne, Yacine Idriss Diallo, et le conseiller spécial du Président de la CAF, Jacques Anouma, ont assisté à l'événement dans la capitale ivoirienne.

Le nouveau président de la fédération nigériane Ibrahim Gusau, les membres du comité exécutif de la CAF Sita Sangare et Djibrilla Hamidou ainsi que les légendes Daniel Amokachi du Nigeria, l'ancien gardien de but ivoirien Alain Gouamene et l'ancien capitaine du Burkina Faso - par ailleurs directeur exécutif de la zone B - Boureima Balima étaient également présents.

Le président de la fédération togolaise, le colonel Kossi Akpovy, a également été maintenu au poste de premier vice-président, sans opposition, tout comme Lazare Bansse, qui est devenu le deuxième vice-président.

Okraku dirigera l'UFOA B alors qu'elle traverse une période critique de dynamisation de ses compétitions et de relance de certaines de ses compétitions disparues.

"Je tiens à remercier nos membres pour la confiance qu'ils m'accordent afin de diriger cette très importante entité zonale dans un avenir proche, avec des défis et beaucoup de promesses", a déclaré Okraku dans son discours d'acceptation lors de la réunion de samedi.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons organisé des compétitions et des programmes de formation visant à rendre l'UFOA B forte dans tous les domaines du football.

"Avec mes collègues, nous avons décidé de faire revivre certaines de nos anciennes compétitions, comme le championnat des clubs, et de renforcer la Coupe des Nations de l'UFOA B.

"Nous organiserons également des événements, notamment un nouveau programme de récompenses pour honorer les joueurs de notre région qui nous rendent fiers sur le terrain.

"Il y aura plus de programmes de formation pour les administrateurs, les arbitres, les médecins et les médias dans la région pour aider à améliorer le jeu dans d'autres domaines également."