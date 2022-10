Côte d'Ivoire - Zoo d'Abidjan: Pourquoi les visiteurs affluent de partout

Fermé depuis septembre 2020, le zoo d'Abidjan, entièrement rénové, a été ouvert au public, le 20 décembre 2021. Bâti sur une superficie de 19 hectares, le projet d’extension et de réhabilitation du zoo national d’Abidjan a nécessité un investissement de 500 millions de FCFA. Ce parc animalier est devenu un espace de plus en plus attractif.

Zoo d'Abidjan rénové : l'antre de la biodiversité en plein coeur d'Abidjan

Outre la réhabilitation des bâtiments administratifs, des guichets de billetterie, du restaurant, du bar, le zoo est désormais doté d’une clinique selon les standards internationaux, d’un espace de divertissement pour les enfants, de jeux d’attraction, de kiosques, etc.

A cela s’ajoute, un nouveau dispositif sécuritaire, matérialisé par la réparation du mur de la clôture, l’aménagement des enclos des animaux et le déploiement de plusieurs agents des Eaux et forêts. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement portant protection de la biodiversité afin de garantir un avenir meilleur aux générations futures.

En effet, les visiteurs sont ravis de découvrir une population d’animaux riche et variée. Elle est constituée d’éperviers, de tortues, de paons, de perroquets gris, de pythons, de varans du Nil, de chacals dorés, de léopards, de hyènes rayées, de canards, de singes, de gorilles, de lions, et d'éléphants.

Plus de 1 000 visiteurs par jour en moyenne

Dans le zoo rénové, on y trouve plus de 50 espèces d’animaux pour une population qui avoisine 330 individus. Le directeur du zoo d’Abidjan, Karl Diakité, a promis l’accroissement dans les mois à venir du nombre des pensionnaires de cet espace animalier.

« Les animaux sont désormais dans de grands espaces. Ils donnent l’impression d’être dans leurs milieux naturels. Le zoo avait besoin de structuration », assure Simon Séka, visiteur du zoo. Toutes les conditions ont été réunies en ce zoo pour un séjour agréable.

« Le zoo est devenu un beau parc agréable et ombragé. Les nouveaux aménagements sont bien pensés. Du coup, il devient plus attractif. Cela fait trois fois que mes enfants y viennent », se réjouit Gbamélé Célestin résidant à Katiola, de passage au zoo. Cet important investissement réalisé pour transformer le zoo, porte des fruits.

Des visiteurs de toutes les classes sociales y affluent, notamment les week-ends et les jours fériés. Le taux de fréquentation s’éléve à plus de 1 000 visiteurs par jour en moyenne. Le ticket d'entrée pour un enfant de moins de 12 ans est fixé à 500 francs CFA tandis que les adultes déboursent 1 500 francs CFA.

Source : CICG