Délivrance de passeports: Le Groupe SNEDAI bientôt en Guinée ?

Dans le cadre de son séjour en Côte d’Ivoire du 10 au 14 octobre 2022, M. Bachir Diallo, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de la République de Guinée, a effectué plusieurs rencontres et visites de travail afin de s’imprégner des succès et de l’expérience ivoirienne, notamment en matière de sécurité et de nouvelles technologies.

Coopération Côte d’Ivoire/Guinée : Bachir Diallo, Ministre Guinéen de la Sécurité et de la Protection Civile, en visite de travail au Groupe SNEDAI

Accompagné d’une forte délégation de directions et structures rattachées aux activités de son Ministère, l’agenda du Ministre Guinéen de la Sécurité et de la Protection Civile l’a conduit à rencontrer certaines organisations et entreprises ivoiriennes dont les réalisations font référence. Parmi elles, figure l’immersion au Groupe SNEDAI, qui s’est tenue le 13 octobre et articulée en deux étapes :

- une rencontre d’échanges avec le Top Management du Groupe dirigé par Mme Jeanne Chantal AFFIAN, autour des enjeux et perspectives de développement des activités du Groupe SNEDAI notamment sur les périmètres d’Identification, de biométrie et de sécurisation de documents en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ;

- la visite d’installations majeures que sont le Centre de Personnalisation des Cartes biométriques d’Assurance Maladie et l’agence digitale de production des passeports biométriques de Côte d’Ivoire.

Au terme de cette visite de travail, M. Bachir DIALLO s’est exprimé : ‘‘Ce qui se fait en Côte d’Ivoire en matière de production de passeports est un modèle de référence ; la Guinée souhaite moderniser son système de délivrance de passeports et la visite du Groupe SNEDAI était un impératif afin de parachever nos démarches internes. Je tiens à remercier les équipes du Groupe SNEDAI pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé et féliciter à nouveau SNEDAI Côte d’Ivoire pour ses réalisations et innovations qui améliorent la qualité de ses prestations".