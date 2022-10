L'Allemagne accorde un appui de 242 millions d'euros au Maroc

Les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Allemagne sont au beau fixe. En témoigne une nouvelle session des négociations sur la coopération au développement que les deux parties ont tenue cette semaine à Berlin.

Tenue d'une nouvelle session de coopération entre le Maroc et l'Allemagne

Le Maroc s’est lancé dans un vaste programme de réforme structurelle depuis plusieurs années dans bon nombre de domaines. Résultats des courses, le pays a atteint un niveau de développement important mais ne compte pas en rester là et continue de multiplier et de diversifier des partenariats multilatéraux et bilatéraux.

Ainsi, le Royaume chérifien a trouvé un nouvel accord avec son partenaire allemand cette semaine. Les deux pays ont convenu de lancer l’exécution d’un nouveau programme d’appui d’un montant de plus de 242 millions d’euros au titre de l’année 2023.

C’était au cours d’une nouvelle session de négociation entre les deux parties qui s’est tenue à Berlin du 18 au 19 octobre 2022. Rabat était représenté par une délégation de responsables de différents départements ministériels et organismes marocains, conduite par Redouane Adghougi, directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères. A l’opposé, la délégation allemande était conduite par le Directeur Afrique au ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) .

Les travaux de cette session ont été lancés par la Secrétaire d’Etat au BMZ, Barbel Kofler, et par l’ambassadeur au Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui.

Un appui allemand de 38 millions d'euros pour la construction d'une usine d'hydrogène vert au Royaume chérifien

Ce nouveau programme d’appui d’un montant de 242 millions d’euros couvre plusieurs secteurs au Maroc. Entre autres : l’appui aux réformes, à l’emploi, à l’énergie verte et à l’économie durable.38 millions d’euros seront dédiés exclusivement à la première usine d’hydrogène vert en Afrique.

Le programme comprend notamment : Un prêt de 122 millions d’euros de la Banque allemande de développement (KFW) en appui au chantier de la généralisation de la protection sociale, un appui au ministère allemand du Développement à l’insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les zones reculées, 38 millions d’euros en soutien à la création de valeur ajoutée verte , à la construction de la première usine d’hydrogène vert en Afrique.

Lors de cette session de négociations, les deux parties ont souligné l’excellence des relations renouvelées entre le Maroc et l’Allemagne et se sont félicitées des échanges de Messages entre le Président Allemand M. Frank-Walter Steinmeier et Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La partie allemande a réitéré, à cette occasion, son appui aux réformes menées par le Maroc, sous la conduite de sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et plus dynamiques, notamment à la lumière du Nouveau modèle de développement et la régionalisation avancée.