Diplomatie : L'Algérie et le Mali réhaussent leurs partenariats

Le Mali et l’Algérie sont deux nations sœurs qui partagent une longue frontière. Face aux nombreux enjeux multiples et multiformes de l’heure auxquels ils sont confrontés, les deux pays ont convenu jeudi 1er septembre lors de la 18ème session du Comité Bilatéral Stratégique Mali/Algérie de renforcer et de diversifier davantage leurs partenariats dans plusieurs domaines.

L'Algérie et le Mali renforcent leurs coopérations

Face aux contingences et aux défis de l’heure, le Mali et l’Algérie ont réitéré jeudi leurs engagements à renforcer leurs coopérations dans les domaines de l’énergie, des mines, des télécommunications, du commerce, de la formation professionnelle et universitaire, mais aussi à faciliter la circulation des personnes et des biens.

Cet accord ressort de la séance de travail du Comité Bilatéral Mali Algérie qui s’inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays. La séance de travail a eu lieu en effet à Bamako entre le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop et son homologue algérien Ramtana Lamamra .

À l’issue des travaux, le diplomate algérien s’est réjoui dans un premier temps » des progrès réalisés par les Autorités maliennes dans la conduite de la Transition et les a exhortées à poursuivre cette dynamique en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel » avant d’exprimer sa satisfaction s’agissant du renforcement de la coopération entre les deux pays.

« Je crois pouvoir dire que la session d’aujourd’hui a porté beaucoup dans notre réflexion commune et à notre volonté de faire progresser nos actions de partenariats et de coopération à travers un dynamisme accru et également une sollicitation de l’ensemble des mécanismes fructueux crées par notre pays », a fait savoir Lamamra.

Aussi, le diplomate algérien a-t-il expliqué l'importance de la concertation entre les deux pays. « Nos deux pays ont tout intérêt à travailler ensemble main dans la main dans un monde où l’intégration est la clé du succès notamment en ce qui concerne le développement », a-t-il indiqué.

L'Accord de Paix et la Réconciliation d'Alger au coeur des débats

Quant à son homologue malien, Abdoulaye Diop, il a insisté sur «l’importance de cette session particulière du comité bilatéral stratégique » avant de préciser qu’elle se déroule « à la veille d’une réunion importante du Comité de Suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger qui se tient dans un format ministériel sous le leadership du ministre Lamamra pour pouvoir impulser le processus de paix ».

Aussi au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les évolutions, les difficultés et les attentes concernant fameux Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.