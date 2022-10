PSG: Galtier se prononce sur le positionnement d'Achraf Hakimi

Titularisé vendredi contre l’AC Ajaccio dans la défense à 4 du PSG, Achraf Hakimi a été moins influent dans le jeu de son équipe. Une situation qui s’explique notamment par le changement de dispositif tactique de Christophe Galtier sur les derniers matchs du champion de France. Pour autant, le technicien français estime que l’international marocain peut être performant dans une défense à 4.

Christophe Galtier lâche un mot sur le positionnement d'Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a participé à la victoire du PSG vendredi face à l’AC Ajaccio (2-0) à l’occasion de la 12éme journée de Ligue 1. Comme face à l’OM, Christophe Galtier a encore utilisé un système à 4 défenseurs pour cette rencontre. Ce nouveau logiciel tactique prôné par le technicien de 60 ans sur les derniers matchs du PSG contrarie bien évidemment les plans d’Achraf Hakimi qui se sent beaucoup plus à l’aise dans une défense à 3 utilisée par Christophe Galtier en début de saison. Ce dispositif à 3 défenseurs centraux permettait au Lion de l’Atlas de se projeter très souvent vers l’avant en exploitant sa vitesse de course et d’exécution. Mais désormais avec le dispositif à 4 défenseurs, l’ancien joueur de l’Inter Milan se trouve souvent en difficulté.

Après la victoire contre Ajaccio vendredi, l’entraîneur parisien a été interpellé par rapport à la situation du joueur marocain. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice estime que le défenseur marocain a déjà joué dans ce système à 4 défenseurs de part le passé et qu’il a été bon. « Je l’ai vu très bon la saison dernière dans un système à quatre. C’est simplement que, pour le libérer sur le plan offensif et le trouver lancé dans le dos de la défense, il faut tout organiser dans le coeur du jeu »a-t-il déclaré.

« Il a été très bon et aurait pu être passeur décisif. Malheureusement, il a manqué de réussite et le terrain a pu nous jouer des tours », a ajouté Christophe Galtier sur Hakimi.

Pour rappel, Achraf Hakimi est arrivé au PSG en juillet 2021 en provenance de l’Inter Milan pour une somme de 60 millions d’euros. Il est lié au club jusqu’en juin 2025.