Côte d'Ivoire : Ce que Dimba Pierre demande aux populations de l’Agnéby-Tiassa

Gbalékro, village situé à 5 kilomètres d’Agboville, a connu une ambiance particulière le samedi 22 octobre 2022. Et pour cause, c’est ce 2e jour de la fête des ignames dans le canton Tchoffo, que les populations de la localité et des villages environnants, ont choisi pour rendre hommage au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre, pour ses actions de développement.

Dimba Pierre : « Quand 2 ou 3 personnes sont réunies…Tout ce que vous demandez, je vous le donne »

« C’est pour nous, fils de Gbalékro, l’occasion de vous rendre hommage pour vos actions de développement en faveur de notre village et alliés. Car, là où il y a le développement, on ne parle plus de partis ou d’idéologie politiques. On ne parle plus de religions, d’ethnies car les actes de développement sont au bénéfice de tous. Par ma voix, les fils et filles des villages et campements environnants de Gbalékro, vous disent merci, merci et merci…Les défis qui nous attendent sont nombreux. C’est pourquoi, nous devons nous élever au-dessus de nos différends pour bâtir un village riche et prospère autour d’une seule et unique valeur : l’union des fils et cadres du village », a exhorté Nicaise Ohouna N’Takpé, président du comité d’organisation.

Gbalékro est devenu un village moderne grâce à ses 2km de bitume et au renforcement de l’éclairage public dont il a bénéficié. Ce, à la faveur du bitumage de l’axe Agboville-Rubino. Prenant la parole, Dimba Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a exprimé sa joie d’être aux côtés de ses parents.

« Chers parents, merci aussi à vous pour ce que vous avez fait afin qu’aujourd’hui, nous soyons à ce niveau…Je voudrais en votre nom, témoigner toute ma gratitude et dire infiniment merci au président Alassane Ouattara pour la confiance faite à l’Agnéby-Tiassa et à notre peuple », a-t-il réaffirmé, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly, et de Dominique Zégoua, député de Diégonéfla dans le département d’Oumé.

Gbalékro bénéficie du développement, selon le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, grâce à l’union des fils et filles.

« Ce qui est arrivé à Gbalékro, est arrivé dans beaucoup d’autres localités de la région parce que nous avons compris que la politique politicienne est inutile. La politique est utile si elle conduit au développement. La politique est le fait de rassembler tous les frères et sœurs, toutes les forces vives d’un pays, d’une région, d’un département, d’une ville pour aller au développement. Aujourd’hui, nous l’avons compris et Gbalékro a du bitume. Qui l’y cru ? Grace à ce que nous avons fait ensemble, nous sommes en train de réaliser un château d’eau pour Gbalékro, l’électrification est là. Beaucoup de choses restent à faire. Mais, grâce à l’union quand 2 ou 3 personnes sont réunies je suis parmi vous et tout ce que vous demandez, je vous le donne », a réitéré le premier responsable de la Santé des Ivoiriens.

Répondant aux doléances exposées par le porte-parole des populations, Akaffou Gbalé, Dimba Pierre s’est voulu rassurant : « Chers parents, Gbalékro doit être le prolongement d’Agboville. Et, nous allons vous aider à l’extension contrôlée de votre village. Nous allons intensifier l’implantation d’infrastructures avec la construction des écoles dans les villages. Ce que je veux pour Gbalékro, je le veux aussi pour Gouabo, pour Amangbeu et pour tous les villages. Nous avons le même sang et le même destin. C’est pourquoi, je demande à mes frères et sœurs, qu’on se donne la main et qu’on travaille ensemble pour le développement de l’Agnéby-Tiassa ».

Tizié TO Bi

Correspondant régional.