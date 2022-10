Côte d'Ivoire - Agboville: Plus de 4000 personnes sinistrées par les eaux

Les habitants des quartiers Artisanal, Mossikro, Kouakoukro, Montéville, Gantois, Ballet et Odiennékabougou d’ Agboville, connaissent depuis quelques jours une situation déplorable. La cause de leur désarroi tire sa source suite à la montée des eaux du fleuve "Agbo", occasionnant sur son passage de nombreux dégâts matériels.

Agboville : Le fleuve "Agbo" sort de son lit, le préfet Sihindou Coulibaly au chevet des victimes

« Depuis lundi dernier, on a vu l’eau en train de monter un peu un peu. On s'est dit que c'était un petit problème et que ç'allait passé. Et le vendredi, on a vu que l’eau a envahi le quartier et même le goudron. C’est dans la même nuit que le mur de notre maison a cédé. On a pu sauver ce qu’on pouvait. Toutefois, on a constaté qu’il y a une accalmie, aujourd’hui et je me débrouille quelque part actuellement. J’ai vraiment besoin d’aide car j’ai la charge de 4 orphelins », a confié Aka Épi Lazari, habitante du quartier Gantois depuis 12 ans.

Même son de cloche de la part de Odette Boni Ahou qui soutient que, chaque année, le fleuve "Agbo" sort de son lit. « L’eau même nous fatigue ici régulièrement. Cette année, c’est trop ! C’est la 3e fois, cette année que l’eau est montée jusqu’à nos maisons. Et, c’est difficile pour nous », s’est indignée la sexagénaire.

Informé de la situation, le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, s’est rendu sur les lieux, ce lundi 24 octobre 2022, pour constater les faits et apporter son soutien aux populations sinistrées.

« Nous avons trouvé des populations dans le désarroi, dans la détresse, qui ne savent pas où se loger. Mais, grâce à la solidarité africaine, la plupart ont pu se réfugier chez des parents ou des amis », a-t-il indiqué, à l’issue de sa tournée. La montée des eaux du fleuve "Agbo", selon l’autorité préfectorale, est consécutive aux fortes pluies qu’il y a eu dans la partie septentrionale de la Côte d’Ivoire ces derniers jours.

« Nous sommes venus saluer les populations au nom du gouvernement et puis leur donner aussi des conseils d’usage. Je suis venu avec tous les chefs de corps pour faire une évaluation sécuritaire de la situation afin de mettre en place un système de protection des biens et des personnes... Dans le premier comptage qui a été fait par les services techniques du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, nous sommes déjà à près de 400 familles. Si vous faites une estimation de 10 personnes par famille, vous aurez plus de 4000 personnes impactées. Avec la grande montée des eaux, nous pouvons situer ça actuellement autour de 4500 à 5000 personnes touchées par ce phénomène », a estimé Sihindou Coulibaly, avant de lancer un appel aux élus et cadres pour la prise en charge des populations sinistrées.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.