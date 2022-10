Football: Le PSG fait des précisions sur le contrat de Kylian M’bappé

Kylian M’bappé, joueur le plus cher de la planète. Le PSG dément et fait des précisions sur le contrat. Le PSG est furieux et « s'inscrit en faux » après les révélations sur le contrat de Kylian Mbappé qui toucherait en tout 630 millions d’euros sur trois ans pour sa prolongation intervenue au mois de mai 2022.

PSG : Le salaire de Kylian M’bappé s’élèverait à 72 millions d’euros

L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian M’Bappé, est au cœur d’une polémique depuis quelques heures. Et pour cause, des dessous de son dernier contrat avec le PSG, apparus dimanche 23 octobre dans la presse, font l’effet d’une bombe en France et en Europe.

C’est le cas de la présence notamment d’une prime à la signature à la hauteur de 180 millions d’euros et d’une prime de fidélité. Le PSG a exprimé sa position dans un communiqué, s’inscrivant « en faux ». Les instances du club ont réagi quelques heures après la publication du journal « le parisien ».

« Suite à l’article sensationnaliste publié au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain », indique, dans un communiqué, le PSG à 24 heures du match de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa en match retour.

Si l’attaquant va jusqu’au bout de son contrat en 2025, ce sont 630 millions d'euros sur trois que va toucher Kylian Mbappé, entre salaire et différentes primes, selon les révélations de « Le Parisien».

Dans le détail, le salaire de la superstar est annoncé à 72 millions d'euros brut pour chaque année de contrat, soit 6 millions d'euros brut par mois (2,7 millions net après impôts). À cela, s'ajoute une prime à la signature de 180 M EUR brut, garantie et versée en trois fois, poursuit Le Parisien.

Le fisc pourrait empocher autour de 90 millions d’euros par an alors que les cotisations salariales prélevées sur la rémunération brute, atteindraient 25 millions d’euros par saison en moyenne, selon le journal.

L’Etat empoche également les cotisations sociales versées par le PSG, soit un peu plus de 55 millions d’euros. Si le calcul est exact selon le « parisien », le salaire net de l’attaquant Kylian M’bappé s’élèverait à 95 millions d’euros.

Bekanty n'ko (stagiaire)