Côte d'Ivoire: Les efforts de Yamoussa Coulibaly récompensés aux États-Unis

La 3ème édition du Forum Abussuan Expo Afrique-Etats Unis, qui a réuni près de 600 hommes d'affaires à Las Vegas, récemment, a vu la distinction de Yamoussa Coulibaly, Président directeur général de Challenge Immobilier International (CHIM-INTER).

Forum Abussuan Afrique-États-Unis : Yamoussa Coulibaly reçoit son prix à Abidjan

Les acteurs économiques et culturels africains étaient dans le Nevada, du 30 au 2 octobre 2022, dans le cadre d'une initiative de coopération et de partenariat avec leurs homologues Nord-Américains.

Ce rendez-vous initié par le Consulat Honoraire de Côte d'Ivoire à Las Vegas, a servi de cadre à la célébration du mérite des acteurs qui oeuvrent pour la résilience de l'Afrique, et au nombre desquels se trouve Yamoussa Coulibaly, le patron de la société Chim-inter.

Selon J. François Régis, représentant d'Abussuan Group, qui s'est rendu au siège de Chim-Inter, mercredi, pour la remise officielle de la récompense, ce sont les nombreux projets de la structure, destinés à accompagner l'action gouvernementale dans les régions où elle est présente, qui lui ont ont valu ce mérite.

"Après les trophées que nous avons reçus à Dubaï en Août et à Kigali en Septembre, nous en recevons un autre aux États-Unis. Cette nouvelle reconnaissance internationale vient renforcer notre conviction de mener le bon combat. Celui de contribuer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire et du monde. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer toute ma gratitude à Mme Aïssatou Coulibaly, la chargée de mission de Chim-inter. Ses conseils avisés à notre patron continuent de porter du fruit. Tous les employés sont motivés pour aller encore plus loin", a déclaré Amoulaye Coulibaly, le Directeur Commercial et Marketing de l'entreprise Chim-inter).

Pour Yamoussa Coulibaly, cette énième distinction est celle de tous les acteurs qui accompagnent, au quotidien, l'entreprise créée il y a 5 ans, dans sa mission d'apporter le développement dans toutes les contrées où elle est présente.

"Louange au Seigneur des mondes pour sa grâce infinie. Je remercie tous les clients et partenaires de Chim-Inter pour leur confiance, toujours, renouvelée. Je félicite, également, tous les travailleurs de mon entreprise. Ces lauriers sont les fruits de leur engagement", a-t-il fait savoir.