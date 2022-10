Lys de Sassandra: Ça ne va pas! La tête de l'entraîneur mise à prix

L'équipe du Lys de Sassandra ne réalise pas un bon début de saison. De nombreux supporters remettent les choix de l'entraîneur, Dagnogo Mory, en cause.

L'équipe du Lys de Sassandra peine à convaincre

L'équipe du Lys de Sassandra a concédé sa première défaite de la saison face à l'Afad du Plateau sur le score de 2 buts à 0. C'était le dimanche dernier au stade Robert Champroux de Marcory à l'occasion de la 6ème journée de la Ligue 1 ivoirienne.

Une défaite qui intervient après 4 matches nuls consécutifs et la victoire obtenue lors de la première journée sur l'équipe du Bafing.

7ème au classement avec seulement 7 points (-1), l'équipe de Dia Mamadou n'a toujours pas convaincu dans ce championnat. Et ce, malgré les nombreux recrutements qui ont été effectués en debut de saison.

Les statistiques de cette équipe qui a gagné la sympathie des populations ivoiriennes après les récentes élections à la Fif, n'enchantent pas du tout les supporters dont la plupart estiment que c'est plutôt le coach qui n'est pas à la hauteur.

C'est en tout cas ce qui nous a été donné de voir dans les commentaires laissés en dessous d'une publication sur la page Facebook du Lys de Sassandra.

''Il faut changer d'entraîneur le football. C'est pas une histoire de sentiments. Pensez aux supporteurs c'est important '', a commenté un supporter des lymanes, quand un autre écrivait: ''Nous avons des joueurs talentueux, encore faut-il les mettre au poste qui convient à leur style de jeu. En clair, la faute revient aux choix tactiques désastreux des entraîneurs. Au final, on perd des points précieux dans des matchs abordables et on démotive nos meilleurs éléments. On perd des deux côtés'', a-t-il déploré.