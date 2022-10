Côte d'Ivoire: Le rappeur Didi B en route pour le Primud d’or 2022

Le rappeur Bassa Zérehoué Diliyem dit Didi B est présent dans les catégories Primud d’or ; meilleur clip artiste rap ivoire ; meilleur hit de l’année ‘’Tala’’ ; meilleur feat urbain avec feu dj Arafat, et son featuring avec JR Low et Tamsir ‘’En haut’’. Il est également en tête du top 10 des artistes ivoiriens nominés a l’Afrima (distinction continentale) après une belle année marquée par la sortie de son premier album solo ‘’Mojo trône 2‘’ qui pulvérise les records.

Didi B, un artiste né

Ce sont deux talentueux artistes qui ont donné naissance à ce jeune prodige de la musique africaine. De père artiste (pianiste, comédien et arrangeur) et de mère chorégraphe-danseuse, tous deux transfuges du KIYI M’BOCK, Bassa Zéréhoue Diyilem dit DIDI.B est un artiste né.

Leader et membre fondateur du célèbre groupe de Rap ivoirien KIFF NO BEAT, DIDI B s'essaie sur des projets solos depuis quelques années. En 2018, il lance le single « Mojaveli», titre éponyme, dans lequel il fait montre de son talent de rappeur; punchline, flow et musicalité sont de mise.

En novembre 2019, surfant sur le succès de son groupe, il sort un autre single intitulé « ASSINIE ». Chanson qui porte le nom d’une ville balnéaire, une presqu’ile au sud d’Abidjan, beaucoup prisée par les touristes et par la petite bourgeoisie ivoirienne.

Grande Carrière

Avec un père qui était une mère à la fois pour lui, le père de Diyilem est aujourd’hui son chef d’orchestre. Accumulant deux concerts en moins de 5 mois, Didi B a voulu montrer qu’il savait faire beaucoup plus que lâcher des couplets au micro. « Ecoutez-moi bien, je ne suis pas un rappeur, je suis un artiste ! », a-t-il clamé en direction des milliers de personnes venues assister à son concert.

Après ses nombreuses nominations au Primud 2022 et son somptueux mariage, Didi B décroche le prix de meilleur influenceur musique, aux pulse influencers Awards. Il est le premier rappeur ivoirien à avoir signé avec le label 92i Africa de Booba.

Avec son style particulier, Didi B a envahi la toile avec plusieurs mélodies rythmées avec en tête ‘’En haut’’ en feat avec Jr Low et Tam sir. Il a propulsé le rap ivoire.

Didi B, l’artiste ayant reçu le plus de nominations

Après avoir fait danser plus d’un, Didi B a pris son envol et est connu au-delà des frontières ivoiriennes. Artiste le plus nominé, il est plus vu comme celui qui doit remporter le Primud d’or 2022, en devenant le meilleur artiste rappeur de la Côte d’Ivoire.

