Côte d'Ivoire : De retour d'exil, Richard Dacoury veut prendre sa place

À peine rentré d'exil, Richard Dacoury a affiché sa volonté de jouer son rôle dans le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. L'ex-numéro 2 de la galaxie patriotique l'a fait savoir au cours d'une rencontre avec le ministre ivoirien Kouadio Konan Bertin dit KKB le mercredi 26 octobre 2022.

Côte d'Ivoire : Richard Dacoury heureux de regagner son pays

Revenu d'exil après 11 années, Richard Dacoury a échangé avec Kouadio Konan Bertin le mercredi 26 octobre 2022. L'ancien membre de la galaxie patriotique a confié au ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale qu'il est disposé à prendre sa place en Côte d'Ivoire.

"Nous sommes venus prendre toute notre place dans le processus et participer à cet effort de réconciliation nationale. Je suis très heureux de regagner mon pays", a déclaré le compagnon de Charles Blé Goudé.

"J'ai reçu ce mercredi 26 octobre 2022 , à mon cabinet Richard Dacoury, ex-membre de la galaxie patriotique rentré d'exil.

Je lui ai souhaité la bienvenue au nom du gouvernement. Dacoury à saisi l'opportunité pour me remercier et manifesté sa reconnaissance envers le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara pour la facilitation de son retour en Côte d'Ivoire, et l'octroi du passeport de Charles Blé Goudé. Je me réjouis de sa reconnaissance", a fait savoir KKB.

Par ailleurs, Richard Dacoury a exprimé sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes. "Je voudrais dire merci au chef de l'État qui a initié ce processus et qui donne le la de la réconciliation. Je retrouve mon pays avec beaucoup plus de gaieté et de joie et je suis vraiment très heureux", s'est-il exprimé.

Richard Dacoury et son épouse s'étaient déjà rendus auprès de Simone Éhivet Gbagbo, la présidente du MGC (Mouvement des générations capables). C'était le lundi 24 octobre 2022. Le retour en Côte d'Ivoire de l'ancienne deuxième figure de la galaxie patriotique intervient alors que Charles Blé Goudé annonce son arrivée pour le 26 novembre 2022.