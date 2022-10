Algérie: Un nouveau plan de développement pour Air Algérie

Le gouvernement algérien est bien décidé à faire basculer la compagnie nationale Air Algérie dans une nouvelle dimension. Après avoir intronisé il y a quelques mois, un nouveau PDG, Yacine Benslimane, à la tête de la compagnie, l’exécutif algérien a annoncé cette semaine un nouveau plan de développement de la flotte nationale.

Un nouveau plan de développement pour Air Algérie

Le lundi 24 octobre 2022, le ministre des Transports algérien, Kamal Beldjoud, a présenté le nouveau plan de développement de la compagnie aérienne algérienne aux membres de la commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Le ministre a expliqué aux élus du peuple que le plan de développement est devenu impératif pour le pavillon algérien. « Dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale visant à remédier aux lacunes dans le secteur du transport aérien, il est désormais impératif de définir un nouveau plan de développement de la compagnie nationale aérienne », a déclaré le ministre.

Air Algérie va multiplier ses liaisons à travers le monde

Les autorités algériennes rêvent grand pour la compagnie nationale, Air Algérie. Dans le nouveau plan de développement d’Air Algérie qui sera présenté prochainement au gouvernement, la compagnie publique est appelée à élargir son réseau de liaison et à s’imposer comme l’une des meilleures compagnies au monde.

« La politique de l’Algérie s’oriente aujourd’hui à plus d’ouverture aux pays africains et au monde entier. La compagnie nationale aérienne compte, en sus des 10 vols ouverts actuellement vers les villes africaines, élargir son réseau à d’autres villes africaines notamment Addis-Abeba, Johannesburg, Libreville et Brazzaville », a t-il ajouté.

Ce nouveau plan de développement consiste également à améliorer les services aéroportuaires dans le pays. Dans cette dynamique, le ministre a annoncé la construction prochaine de 5 tours de contrôle au niveau des aéroports d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Ghardaïa et de Tamanrasset.

Dans son discours devant les membres de la commission des transports et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), Kamel Beldjoud a rappelé que la première compagnie algérienne va se renforcer prochainement avec l’acquisition de 15 nouveaux appareils.