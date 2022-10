Côte d'Ivoire - Lutte contre la traite des personnes : Les acteurs outillés

C’est officiel! Les documents de Mécanisme national de référencement (Mnr) et de Procédures opérationnelles standards (Pos), de la stratégie et du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2022-2025, ont été remis aux parties prenantes. Cette remise de la feuille de route a été l’occasion de faire l’inauguration du siège du Secrétariat exécutif du Cnltp le jeudi 27 octobre 2022 à Cocody-Angré 7ème tranche.

La lutte contre la traite des personnes dans la ligne de mire du gouvernement ivoirien

Ces documents visent à apporter une valeur ajoutée dans la lutte contre la traite des personnes dans la mesure où ceux-ci permettent aux parties prenantes d’être plus efficaces sur le terrain.

La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, empêchée puisqu'à Agboville pour venir en aide aux populations sinistrées des dernières inondations dans la ville, s’est fait représenter par sa Directrice de cabinet.

Pour Paule Marlène Dogbo, la cérémonie du jour s'inscrit dans le cadre de l’engagement de l’Etat ivoirien à éradiquer le phénomène de traite des personnes et le trafic illicite de migrants.

‘’Le document Mnr est un dispositif de coopération dans le cadre duquel les représentants de l’État remplissent leurs obligations de protection et de promotion des droits fondamentaux des victimes, en associant leurs efforts à ceux de la société civile au sein d’un partenariat stratégique. Et le document des Pos de prise en charge des victimes, quant à lui, offre un cadre unique de référence pour appuyer et guider les acteurs engagés dans la lutte, en complément du Mnr. C’est un outil précieux visant à répondre au mieux aux besoins des victimes et à coordonner les actions entre les différentes parties prenantes, gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales’’, a-t-elle fait savoir.

A l’en croire, pour ce qui est du document de Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (Snltp) 2022-2025, il s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de la mise en œuvre du plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, tant du côté du gouvernement et des Ong, que des Partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte.

‘’C’est le lieu pour moi, de vous exhorter à davantage d’abnégation, d’intérêt et d’engagement pour la réduction des cas de Traite des Personnes et de trafic illicite de migrants, mais surtout pour la préservation des catégories sociales les plus vulnérables que constituent les femmes et les enfants dans notre beau pays’’, a-t-elle indiqué.

Pour l’Union européenne en Côte d’Ivoire, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et Expertise France, ces documents auront une grande importance dans la lutte contre la traite des personnes qui est un défi à relever.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci