Côte d'Ivoire - Inondations à Agboville : Le gouvernement au chevet des sinistrés

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo a procédé ce jeudi 27 octobre 2022, à la remise d’un important don en vivres et non vivres, aux populations victimes des inondations dans l’Agnéby-Tiassa.

Agnéby-Tiassa : Le gouvernement débloque 74 millions de FCFA pour soutenir les populations victimes des inondations

C’est l’enceinte de la préfecture d’Agboville, qui a servi de cadre à la remise aux victimes, de matelas, nattes, sacs de riz, pâtes alimentaires, huile, savon, javel, boites de tomate, sucre, moustiquaires et de numéraires. Le tout, d’une valeur de 74 millions de FCFA.

« Nous sommes venus officiellement faire la remise de vivres et non vivres à nos parents rendus vulnérables par ces inondations. Ce, afin de les permettre de tenir pendant cette période difficile. Outre ces dons, comme vous l’avez constaté, le ministre de la Santé a déployé toutes les équipes pour lutter contre le paludisme et toute autre maladie liée aux inondations et aux eaux maltraitées », a fait savoir Myss Belmonde Dogo.

Pour rappel, la montée des eaux des fleuves Agbo et N’Zi, a engendré des inondations, il y a quelques jours à Agboville et à N’Zianoua (dans la sous-préfecture de Tiassalé). Ce qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. On estime à ce jour à plus de 500 familles sinistrées à Agboville dont 88 à N’Zianoua.

Dimbokro, Daoukro, Toulepleu, Bangolo et Grand-Lahou sont également, selon la ministre de la Solidarité, des zones touchées par les inondations.

« Nous subissons un phénomène naturel qui est le changement climatique…Chers parents, pour vous-mêmes et pour votre santé, nous vous demandons de quitter ces zones pour permettre au ministère de la Santé de traiter ces eaux-là », a lancé Myss Belmonde Dogo, en présence de Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et du ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofona.

Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2022, un fonds spécial de 221.430.000 FCFA, a été décaissé et mis à la disposition du ministère de la Santé et du ministère de la Solidarité, pour soutenir les victimes des récentes inondations.

« Dans ce fonds, la région de l’Agnéby-Tiassa a reçu 74 millions de FCFA en vivres, non vivres et en numéraire. Ces actions traduisent la volonté de Son excellence le président de la République, Alassane Ouattara de faire de notre pays une Côte d’Ivoire Solidaire où l’État aide les plus faibles, les plus démunis et permet aux sinistrés de rester débout. Chers parents de l’Agnéby-Tiassa, je voudrais profiter de ce moment pour adresser la compassion et la solidarité du gouvernement à toutes les familles impactées. Yako pour ce que vous avez subi ! Et, sachez que le gouvernement sera toujours à vos côtés », a confié le député de la circonscription administrative de Guibéroua-Galéré-Dignago.

Elle a ensuite remercié tous ceux qui se sont impliqués dans la prise en charge des populations sinistrées aux premières heures. Myss Belmonde Dogo a enfin promis que toutes les autres localités impactées seront visitées.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.