Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé recrute Boga Sako Gervais

Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire le samedi 26 novembre 2022. En attendant, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) s'offre les services du docteur Boga Sako Gervais, en qualité de président du comité d'accueil.

Côte d'Ivoire : Retour de Blé Goudé, le rôle confié à Boga Sako

Pour son grand retour en Côte d'Ivoire le samedi 26 novembre 2022, Charles Blé Goudé a porté son choix sur le docteur Boga Sako Gervais, le président du FIDHOP (Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique) pour diriger le comité d'accueil. Le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a également désigné Joël Epoté comme le président du comité d'organisation.

La nouvelle de la venue de Blé Goudé sur les bords de la lagune Ébrié a été annoncée par le docteur Saraka Patrice, le porte-parole du COJEP, le lundi 24 octobre 2022.

"En ce jour mémorable et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente qu'il a été convenu, avec les autorités ivoiriennes que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022", avait déclaré le proche de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

Arrêté au Ghana en 2013, Charles Blé Goudé a été extradé en Côte d'Ivoire puis transféré à la CPI (Cour pénale internationale) au côté de son mentor Laurent Gbagbo. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a été définitivement acquitté le 31 mars 2021. Il entend revenir dans son pays afin de jouer sa part dans la réconciliation des Ivoiriens.