Maroc: Nouvelle hausse des prix du carburant, la situation tendue

Au Maroc, les populations font face à une nouvelle hausse du prix du carburant depuis mardi 1er novembre 2022. Alors que le prix du diesel est monté d’environ 84 centimes, celui de l’essence à quant à lui, stagné chez l’ensemble des distributeurs.

Nouvelle flambée du prix du carburant au Maroc

Annoncé par plusieurs médias au cours de ces dernières 48 heures, le prix du carburant a augmenté à partir le 1er novembre 2022. Les données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc ( FNPCGS) par le site Maroc360, affichent une augmentation du diesel de 84 centimes.

Quant au prix de l’essence, il a stagné chez la majorité des distributeurs. Chez l’opérateur Afriquia, le prix du litre d’essence affiché mardi dans la métropole est de 14,71 dirhams. Chez Petrom, il est de 14,71 dirhams. 14,79 dirhams dans les stations Shell et 14,89 dirhams dans les stations-services Total Énergies.

A cause du coût du transport, le prix du carburant dans les stations-service des autres villes du Royaume, est encore plus élevé. Cette augmentation intervient dans un contexte où les transporteurs, toutes catégories confondues, exhortent le gouvernement à revoir à la hausse le montant des aides allouées aux professionnels.

Justement à ce titre, 6 vagues d’aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier ont d’ores et déjà été débloquées à ce jour par le ministère du Transport et de la logistique, dans le but de préserver le pouvoir d’achat des ménages.

En guise de solution face à la flambée des cours des matières premières et la hausse inédite du prix de vente du carburant à la pompe cette année, le Conseil de la concurrence à publié, le 26 septembre dernier, un avis pour une analyse générale du fonctionnement concurrentiel du marché national.