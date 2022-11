Côte d'Ivoire : Tiesco Le Sultan envoie un message musclé à Apoutchou

Que se passe-t-il entre Tiesco Le Sultan et Apoutchou National ? Dans un message diffusé sur sa page Facebook, le chanteur de couper décaler s'en est ouvertement pris au fils de la comédienne ivoirienne Bleu Brigitte.

Tiesco Le Sultan : "Quand moi je payais ma première voiture, il prenait "gbaka"

Tiesco Le Sultan est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Le chanteur ivoirien n'hésite pas à tort ou à raison à sortir les griffes contre des acteurs du showbiz. Récemment, Boulot Armand Trésor, de son vrai nom, a remonté les bretelles à Stéphane Agbré dit Apoutchou National. Que reproche le "Gringo" à AP Le Guide. En tout cas, le message est corsé.

"Dites à mon fils Apoutchou que quand moi je payais ma première voiture, il prenait "gbaka" pour aller se chercher, malgré que sa mère était déjà artistes, ce n'est pas Molare, Emma lolo, roi 12/12 ou Makosso qui ont fait de moi ce que je suis contrairement à lui. En 10 ans de carrière j’ai payé maison à Abidjan, dans mon village, pour ma mère et plusieurs réalisations, j’ai également un label de Music pour aider mes jeunes frères artistes à réaliser leur rêve, donc je lui souhaite au moins la moitié de ce que j’ai fait, sinon, vues sur YouTube on paye ça hein fils, demande à Ariel Sheney lol, bref nous, c’est la rue donc on vit dans la réalité sans tricher ni envier, car c’est Dieu qui bénit. Bonne arrivée à Abidjan et passe à mon bureau récupérer tes tickets VIP pour mon concert du 10 décembre, tu vas regarder ton idole chanter", a écrit Tiesco Le Sultan sur les réseaux sociaux.

L'auteur de la chanson "La Dose" avait déjà bandé les muscles contre Didi B. "Après mes enquêtes on me dit c’est un petit rappeur de 1m50 très gonflé qui aime frustrer ses collègues, petit moi je vais te dégonfler et te mettre au respect, les petits rappeurs à 2 balles qui n’ont jamais fait prison ou même une bagarre de rue là je vais vous apprendre c’est quoi le vrai game", s'était-il exprimé.