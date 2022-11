La CIE récompense les meilleurs élèves, 1 million FCFA pour le BAC

Dans le cadre de l'édition 2022 du prix national d’Excellence du meilleur élève, la compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) a récompensé neufs élèves dont trois filles, qui ont réussi leurs examens de fin de cycles primaire, secondaire et technique (ndlr, le CEPE, BEPC, BAC A B C D E F et G), le lundi 31 octobre 2022 à Abidjan-Cocody.

La CIE célèbre l'excellence à l'école

Les meilleurs élèves ont reçu, en plus d’une télévision de 50 pouces, une plaque et une médaille. Les plus méritants ont empoché la somme de 400.000 FCFA pour le niveau CEPE, 500.000 FCFA pour le niveau BEPC et 1 million de FCFA pour le baccalauréat.

Les représentants de la ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation, monsieur Eloi Noel Kouassi, et du ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, monsieur Zakaria Berté, ont traduit toute leur reconnaissance à l’endroit de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) pour sa célébration de l’excellence.

CIE, les raisons d’un prix d’excellence

Le directeur général de la CIE, Ahmadou Bakayoko, a rappelé que le prix national d’excellence CIE marque d’une pierre blanche l’engagement constant de la compagnie aux cotés de l’Etat de Côte d’Ivoire, pour encourager l’ardeur et la persévérance au travail, plus précisément dans le milieu scolaire.

« Nos valeureux récipiendaires se sont brillamment illustrés en étant les meilleurs nationaux aux examens à grand tirage organisés en 2022 par les ministères de l’Education national et de l’Enseignement technique », s’est félicité Ahmadou Bakayoko.

Selon le directeur général du groupe, cette récompense s’inscrit dans un cadre de reconnaissance au mérite et d’encouragement à la jeunesse sur la culture de l’effort.

La CIE traduit ainsi son ancrage local au-delà de sa mission de service public dans la distribution de l’électricité.

Le porte-parole des récipiendaires, Samassi Ouattara Abdoul Madjid a fait savoir sa gratitude à la CIE qui les célèbre ce jour: «c’est un plaisir pour nous de figurer parmi les meilleurs élèves de Côte d’Ivoire », s’est-il réjoui.

A ce jour, ce sont 305 élèves, à travers le pays, qui ont été lauréats du prix national d’Excellence de la CIE depuis son institution en 2015.

Source : Gouv.ci

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci