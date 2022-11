Côte d'Ivoire- Tiassalé: Alpha Sanogo veut faire de la jeunesse une force économique

Transformer la jeunesse de Tiassalé en une force économique, en une armée d’entrepreneurs, tout en faisant la promotion de la bonne gestion des activités économiques, de l’entreprenariat et de l’employabilité. Tel est l'objectif du vaste programme de formation en entrepreneuriat, initié à l'intention de la jeunesse de Tiassalé, par Alpha Sanogo, cadre de la ville et président de l'ONG Fleur de Lys qui oeuvre dans le social.

Tiassalé: Une centaine de jeunes formés en entrepreneuriat, recevront des financements négociés par leur parrain Alpha Sanogo

Dans le cadre de la lutte contre le chômage et pour le développement économique de Tiassalé, Alpha Sanogo avait fait venir, en octobre 2021, une équipe de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique (FAFEDE) dirigée par Dr Samuel Mathey. Sous la forme d'un programme visant à apporter sa contribution à la formation et à l’accompagnement de plus de 500 jeunes et femmes de Tiassalé, un projet pilote a été initié avec 100 jeunes de la ville et des villages environnants. Ainsi donc, pendant trois jours, soit du samedi 2 au mardi 5 octobre 2021 à la salle des réunions de la préfecture de Tiassalé, les participants ont eu droit à une ouverture d’esprit qui peut les aider à s’auto employer et créer de l’emploi. Mieux, ils ont été émerveillés par les ateliers en stratégie Entreprendre à Zéro Franc (EZF) détaillée en 3 modules: Entreprendre à Zéro Franc; Education financière et montage de projet accrocheur et bancable, leur permettant de démarrer leurs projets sans financement extérieur au démarrage.

Au cours de la formation, l’équipe FAFEDE a recensé 77 projets et activités entrepreneuriales. Elle a, par la suite, recueilli une vingtaine de projets après la formation, représentant un total de 100 projets et activités entrepreneuriales identifiés dans la commune de Tiassalé pour la première vague de formation. Parmi ces projets et activités entrepreneuriales, on liste 18 projets en création, 59 activités entrepreneuriales en développement dans la commune de Tiassalé. Les projets agricoles constituent 18.2% des projets et activités entrepreneuriales identifiés. Les projets de prestation de services représentent 20.8%.Ceux du commerce distribution, 46.8% de l’ensemble des projets; et les projets d’élevage représentent 14.2%.

Ozoukou Mireille Josiane, Coiffeuse professionnelle: "Avec cette formation, beaucoup de choses ont changé dans ma gestion"

Coiffeuse professionnelle, Ozoukou Mireille Josiane fait partie des jeunes ayant bénéficié de la formation en entrepreneuriat. Ce vendredi 28 octobre 2022, lorsque notre équipe de reportage lui rend visite dans son salon de coiffure, situé au quartier Prof de Tiassalé, deux employées s'activent à terminer les tresses de deux jeunes clientes. Nous profitons de la disponibilité de la "patronne" pour échanger avec elle sur cette formation à laquelle elle a participé il y a quelques mois et qui a complètement changé sa façon de voir les choses, mais surtout sa gestion des affaires.

"Avec la formation en entrepreneuriat parrainée par monsieur Alpha Sanogo, nous avons bénéficié de trois jours de formation sur l'entrepreneuriat: Entreprendre à zéro franc (EZF). Pendant ces trois jours, les formateurs nous ont enseigné comment démarrer son activité sans financement extérieur. La formation a été bénéfique pour nous. Aujourd’hui, ça nous permet de dispatcher les différentes charges avec à l'appui un cahier des charges. Avec cette formation, il n'y a plus de dépenses inutiles. Beaucoup de choses ont changé dans ma gestion. Je fais moins de dépenses désormais. Mes dépenses sont réfléchies. Ce que je gagne par jour, j'écris. Dans l'année, je sais combien je gagne alors qu'avant la formation, je n'avais aucune idée de combien je gagnais par mois. Avec mon cahier de charges, j'arrive même à faire des économies pour renforcer mes activités sans même attendre de l'argent de quelqu'un", confie Mlle Ozoukou.

Pour cette jeune femme qui ambitionne d'ouvrir un institut de beauté pour former "nos soeurs" aux métiers de beauté, ce qui l'a motivée à suivre cette formation, c'est bien la volonté d'apprendre. "J'incite les autres jeunes à se faire également former. Il ne faut pas attendre forcément un financement du dehors avant d'entamer un projet (...) J'ai commencé étant encore élève et aujourd'hui, les gens viennent de partout pour se faire coiffer chez moi", se réjouit-elle.

N’guessan Séverin, agriculteur: "La jeunesse de Tiassalé saura se souvenir le moment opportun de tous les bienfaits d'Alpha Sanogo"

Également participant à la formation, l'histoire de N’guessan Séverin, est passionnante. La vingtaine révolue, cet ancien conducteur de taxi moto communément appelé "Saloni", est devenu agriculteur peu après la formation; un rêve qu'il vit avec passion. Depuis 20 ans qu'il vit à Tiassalé, il n'avait jamais vu une telle initiative en faveur de la jeunesse. "La situation de la jeunesse au niveau de Tiassalé est un peu déplorable. Les parents n'ont pas toujours les moyens de mieux s'occuper de leurs enfants. Ce qui entraîne le phénomène de la drogue, etc. Depuis plus de 20 ans, il n'y a eu aucune solution pour la jeunesse. Mais avec l'arrivée de monsieur Alpha Sanogo sur la scène politique, je vois qu'il a fait beaucoup pour nos parents et il se bat pour la jeunesse, par exemple cette formation qui permet de pouvoir se prendre en charge. Moi, je l'encourage dans ses actions. Qu'il continue ainsi. La jeunesse de Tiassalé saura se souvenir le moment opportun de tous ses bienfaits", promet N'guessan Séverin.

Le jeune homme dit avoir beaucoup appris durant la formation parrainée par le Président de l'ONG Fleur de Lys. "Lors de la formation, j'ai appris qu'on pouvait entreprendre avec zéro franc. Ce que moi je ne savais pas. Après la formation, j'ai essayé de mettre les conseils en pratique. Par exemple, comment entreprendre à zéro franc. Tout dépend du départ, ensuite le déroulement des choses: les entrées et les sorties d'argent. En tant que jeune, l'initiative m'a intéressé. C'est ce qu'il faut à un entrepreneur s'il veut évoluer", estime l'ancien taxi moto.

Puis de renchérir: "Mon objectif, en pratiquant le transport, était de devenir agriculteur. Mais je n'avais aucune idée de comment y arriver. Après la formation, j'ai abandonné le transport pour réaliser mon rêve. Je fais des cultures maraîchères, notamment la culture d'aubergines. C'est un métier qui me tient à coeur. Je souhaite poursuivre l'agriculture. J'ai besoin de moyens financiers et d'équipements (motopompes ) pour mener à bien mon activité", en appelle-t-il.

Alpha Sanogo trouve des financements aux projets des jeunes de Tiassalé

Selon un raport de la FAFEDE, le financement sera accordé aux participants qui auront démarré avec des projets porteurs, répondant à un besoin réel du marché et ayant les avantages nécessaires pour générer des ventes locales ou en dehors du marché de la commune de Tiassalé. Ces projets doivent avoir des possibilités de croissance, de développement et d’expansion à long terme sur les marchés de Côte d'Ivoire ou à l’étranger. La liste des projets et activités entrepreneuriales à financer, sera proposée par la FAFEDE à travers l’évaluation de ses coachs formateurs. Les fonds devant servir au financement des projets seront logés dans une institution financière de Tiassalé, démarchée par le parrain, sous forme de fonds de garantie. Lesquels fonds seront remboursables par les promoteurs emprunteurs à taux d’intérêt à définir.

La cérémonie de remise des chèques aux jeunes bénéficiaires, qui aura lieu le samedi 05 novembre 2022 à Tiassalé, sera couplée avec le lancement de la deuxième édition du programme de formation, avec encore 100 autres jeunes. Pour le parrain Alpha Sanogo, offrir ces formations ainsi que des financements à la jeunesse de Tiassalé, rentre dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Alassane OUATTARA, Président du RHDP qui, lors de l'investiture des Secrétaires Départementaux du parti présidentiel, a invité les cadres du Parti à plus de solidarité envers les populations. Assurément, toutes ces actions visent à réduire le taux de chômage des jeunes de Tiassalé et à les amener à se prendre en charge.