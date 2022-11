Côte d'Ivoire-Affaire 46 soldats : Ouattara rejette un projet d'accord

Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dit "non" à un projet d'accord devant aboutir à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet à Bamako. Le chef de l'État ivoirien rejette un document proposé par le colonel Assimi Goïta.

Côte d'Ivoire : Pourquoi Alassane Ouattara rejette le document d'Assimi Goïta

Depuis juillet 2022, des soldats ivoiriens sont détenus au Mali. Ce brûlant dossier continue d'opposer les autorités maliennes et ivoiriennes. Si trois femmes issues du contingent ont été libérées, 46 autres militaires demeurent incarcérés à Bamako. Selon une information publiée par Africa Intelligence, Assimi Goïta, par le biais du Togo, qui fait office de médiateur, a transmis un document à Alassane Ouattara.

À en croire notre source, il s'agit d'un "projet d'accord préalable" en vue de la mise en liberté des militaires ivoiriens. On apprend qu'Alassane Ouattara a rejeté le document. Le président ivoirien estime que des points de ce dossier sont "inacceptables".

En effet, précise le média, la junte malienne attend du pouvoir d'Abidjan qu'il s'engage dans un "pacte de non-agression". En clair, le Mali demande implicitement à la Côte d'Ivoire de reconnaitre son projet de "déstabilisation". Un autre point qui ne remporte pas les faveurs de Ouattara, le départ de Moustapha Ben Barka, le vice-président de la BOAD (Banque ouest-africaine de développement), réclamé par Assimi Goïta. Alassane Ouattara n'est pas passé par quatre chemins pour écarter toute signature du document.

On se rappelle que lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien, avait tenu un discours virulent contre Alassane Ouattara. Il a ouvertement dénoncé le 3e mandat du dirigeant ivoirien. "Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au 3e mandat qui ne sera pas possible. Pour un public moins averti, le 3e mandat consiste pour un Président de la République d’effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan", a-t-il lâché depuis la tribune.