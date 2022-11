Côte d'Ivoire: Samira Dakoury dévoile les enjeux du Salon des Femmes d'Honneur

Après le succès du premier salon des Femmes d'Honneur l'année dernière, la plateforme "Femmes d'Honneur", avec sa fondatrice Samira Dakoury, remet le couvert ce samedi 05 novembre à l'ISTC. À moins de 48 heures, l'initiatrice et ses équipes rassurent.

Samira Dakoury: ''Femmes, viens saisir les opportunités liées à l'entrepreneuriat"

"Tout est fin prêt pour cet important rendez-vous", nous confie Samira Dakoury, la fondatrice de la plateforme Femmes d'Honneur qui précise: "il faut dire que ce 2e salon des Femmes d'Honneur se tiendra à l'ISTC. C'était prévu à l'université Félix Houphouet-Boigny, mais pour des raisons purement techniques, nous avons changé de site".

Cette deuxième édition placée sous le haut parrainage de la ministre de la femme, de la famille et l'Enfant, Mme Nassénéba Touré, et Mme Harlette Badou Kouamé NGUESSAN, le maire d'Arrah, tournera autour de l'entrepreunariat féminin. D'où la thématique transversale " Entrepreunariat féminin en Côte d'Ivoire: Quelles stratégies de développement ? Financement, Performance et croissance, conciliation vie privée et vie entrepreunariale". Il y aura un florilège de panels animés par des femmes d'Honneur et surtout des modèles de réussite à savoir Mesdames Amie Kouamé Ouattara, Carine Yausset Kounasso et Khetyane Carius.

Consciente de la pertinence de ce thème et de son importance pour les femmes, Samira Dakoury a lancé cet appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. " J'invite toutes les femmes de Côte d'Ivoire à venir innonder l'ISTC ce samedi. Ce salon est pour vous, femmes de Côte d'Ivoire. Viens saisir toutes les opportunités liées à l'entrepreneuriat. Une Femme d'Honneur, c'est celle-là même qui s'assume et qui est autonome. Je vous attends", a appelé la fondatrice de la plateforme Femmes d'Honneur.

Un cocktail d'activités ponctuera ce 2e Salon des Femmes d'Honneur. Les femmes et convives de marque auront droit à des conférences, rencontres B to B, expositions vente, promotions, opportunités d'affaires, construction d'un carnet d'adresses et de réseautage. Le clou sera sans aucun conteste la remise de diplômes aux "Femmes d'Honneur". Celles qui se seront distinguées dans leurs domaines. Rendez-vous est donc pris ce samedi à l'ISTC dès 8 heures gmt.