Côte d’Ivoire: Pourquoi Rebecca Yao (RHDP) était avec Michel Gbagbo chez KKB

La Présidente de l’Association Diabo Ville Emergente et Secrétaire nationale adjointe du RHDP, chargée du monde associatif, Rebecca Yao, à la tête d’une forte délégation composée des députés PPA-CI, Michel Gbagbo, et Isaac Adi (PDCI), a été reçue, mercredi 02 novembre 2022, par le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB.

Rebecca Yao informe le ministre KKB de la 2ème édition des rencontres de la paix et de la fraternité

Apres Botro et Bouaké, dans la région du Gbêkê en 2021 pour la première édition, la ville de Prikro, dans la région du Iffou, accueille le 26 novembre 2022, la deuxième édition des rencontres de la paix et de la fraternité sur le thème: « La politique, ce n’est pas la guerre ». Et pour cette édition, c’est le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, qui a été choisi comme parrain. D’où l’audience accordée par celui-ci au trio de leaders politique composé de Rebecca Yao, Michel Gbagbo et Isaac Adi, mercredi.

« Nous venons pour vous saluer et vous féliciter pour le travail que vous abattez M. le Ministre en faveur de la réconciliation parce que chaque jour un peu plus, nous nous rapprochons de la paix durable à laquelle nous aspirons tous depuis 20 ans maintenant. Ces grandes avancées en matière de renforcement du tissu social et de promotion du vivre ensemble sont au nombre des initiatives du Président Alassane Ouattara qui veut voir tous les ivoiriens réconciliés. Et parce que nous sommes tous concernés, j’ai entrepris avec le soutien de mes ainés les Honorables Isaac Adi, député PDCI de Prikro et de l’honorable Michel Gbagbo, député PPA-CI de Yopougon, d’organiser chaque année des rencontres de la paix et de la fraternité pour rassembler le temps d’une activité, tous les élus et cadres de tous partis politiques pour parler de paix et de cohésion », a expliqué la présidente de l’Association Diabo Ville Emergente.

Au programme de cette 2ème édition des rencontres de la paix et de la fraternité, on note des conférences publiques, des séances de planting d’arbres et un tournoi de football. « Je voudrais profiter de cette audience pour remercier mes ainés, les honorables qui m’accompagnent pour leur sens élevé du patriotisme. Car ce n’était pas très facile il y a un an déjà, de réunir à une même activité en dehors des cérémonies institutionnelles, des élus et cadres de différents partis politiques à cause de l’atmosphère de suspicion qui prévalait. Par exemple, si un cadre PDCI participait à une activité organisée par un cadre RHDP, c’est qu’il a viré au RHDP ou qu’il est un agent double. Mais les Honorables Isaac Adi et Michel Gbagbo ont accepté de donner l’exemple. C’est vraiment la marque d’un leadership nouveau, celui d’une nouvelle génération de politiciens responsables et visionnaires qui montrent le bon chemin (…) Il est important que les populations nous voient, nous leaders politiques ensemble, pour qu’elles comprennent qu’au-delà de nos divergences politiques, nous demeurons des frères et des soeurs d’une même famille, d’une même Nation», a plaidé Rebecca Yao.