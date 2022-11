Promotion de la culture et du tourisme : Un magazine voit le jour

Redynamiser le secteur culturel et touristique en Côte d’Ivoire, c’est cela tout l’essence de la naissance du Magazine des arts, du spectacle et de la culture (MASC). Le nouveau média a été présenté officiellement en présence de nombreux personnalités publiques le jeudi 3 novembre 2022 au Plateau.

MASC est un magazine bimestriel édité par Denzel&Co dirigé par Alain Kacou. Composé de 40 pages, ce bimestriel fait un zoom sur tout ce qui attrait à la culture et au tourisme ivoirien. Il se positionne comme une vitrine qui met en exergue les richesses et diversités des cultures, le paysage artistique et même esthétique de la Côte d’Ivoire.

À en croire la présidente du comité scientifique, Seni Marie-Paule, le magazine n’est sûrement pas pionnière en la matière, mais il se veut une tribune offerte aux promoteurs des établissements hôteliers, des spectacles et de tout ce qui concerne la culture ivoirienne.

Un magazine en phase avec la stratégie de développement du tourisme et de la culture ivoirienne

La cérémonie de présentation de MASC a été parrainée par Siandou Fofana. Le ministre du Tourisme a salué l’audace de l’équipe MASC qui choisit d’entreprendre sur le tourisme ivoirien. ‘’ Il n’y a pas de culture sans tourisme, ce magazine rentre dans la stratégie de développement de Côte d’Ivoire Tourisme. Et la Une du journal, c’est le tourisme pour dire qu'il y a un lien qu’il faut promouvoir. Aujourd’hui, ce qu’il fait, il apporte un plus, mais il vient pour aider à implémenter un modèle de croissance dans le domaine et à relayer l’information et à faire en sorte qu’il y ait alors du partage de l’information’’, a-t-il fait savoir.

Et le ministre ivoirien d'ajouter : ‘’C’est grâce à ces instruments que nous pouvons piloter la compétitivité de la destination Côte d’Ivoire et faire en sorte que nous donnions de la visibilité à la destination Côte d’Ivoire. Et nous sommes là pour lui apporter le soutien du gouvernement, le soutien que l’homme de valeur qu’il est se doit d’avoir. Il doit avoir l’appui de tout le gouvernement au plan institutionnel. Nous venons pour lui dire qu’il n’est pas seul, et que nous nous tenons à ses côtés. Nous saluons l’homme de combat, l’homme de vision et surtout l’homme de conviction ’’, a-t-il expliqué.

À la Une de ce premier numéro de MASC, le ministre Siandou Fofana a fait un bref exposé sur le projet ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, lancé en 2018 sous la roulette de feu Amadou Gon Coulibaly. Selon le patron du tourisme ivoirien, ce secteur est le troisième exportateur au monde, avant l’automobile. ‘’Nous ambitionnons faire d’Abidjan un hub touristique à travers le projet ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’, a-t-il révélé.

Quant à Sanogo Bakari, représentant le ministre de la Communication, des Médias et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, il a félicité le travail orchestré par Alain Kacou qui fait fruit d’un magazine au service de la promotion culturelle et touristique ivoirienne. ‘’Ce magazine est un instrument de promotion et je suis convaincu que vous ferez de ce magazine un instrument important. Je voudrais inviter l’équipe dirigeante à mettre en place les stratégies de gestion et de communication en vue de positionner le magazine et assurer sa pérennité. Je souhaite bon vent au Magazine des arts, du spectacle et de la sulture (MASC)’’, a-t-il indiqué.

Mariam Ouattara: www.Afriquesur-7.ci