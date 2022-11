Etats-Unis: Cardi B rend hommage au rappeur Takeoff assassiné

Cardi B a rendu un bel hommage au jeune rappeur Takeoff décédé mardi dernier dans l'Etat du Texas après avoir été atteint d’une balle mortelle.

Cardi B pleure Takeoff

Cardi B est en deuil. La rappeuse à la beauté truculente a perdu un membre de la famille de son époux, Offset. Takeoff, le rappeur du groupe Migos tué mardi 1er novembre à la suite d’une fusillade se trouve être le cousin du mari de Cardi B. Cette dernière, qui a donné deux enfants à Offset, sa fille Kulture, 4 ans, et son fils Wave, 13 mois, n'est pas restée indifférente à exprimer son affliction après cette tragédie. « J’ai fini, j’ai fini, j’ai fini. Je ne peux plus vivre comme ça », a déclaré l’interprète de « Panda » en larmes. Elle a ensuite posté une diapositive sur son histoire Instagram :sur laquelle on peut lire « J’ai terminé mon rap » accompagné d’un signe de paix et d’emoji mains de prière.

Selon les informations de TMZ, l’incident s’est produit au Texas après une altercation qui aurait éclaté vers 2h30 du matin au 810 Billiards & Bowling Houston autour d’un jeu de dés. Christina Salazar, le lieutenant du département de police de Houston a déclaré à l’affilié de NBC,KPRC2, que deux autres personnes ont été blessées gravement lors de cet incident.

Une salve de réactions dans le monde du rap

Cette tragédie a suscité l’émoi et la douleur au sein du paysage du showbiz américain. Le rappeur Ja Rule réagissant après ce drame a fait le parallèle avec d’autres artistes qui ont été assassinés dans les mêmes conditions ces dernières années. Entre autres : Pop Smoke et Nipsey Hussle. Il a ensuite tweeté « Cette merde doit s’arrêter… envoyer de l’amour aux amis et à la famille. »

De son côté, Candiace Dillard, la star de Real Housewives of Potomac qui a sorti son premier album « Deep Space » l’année dernière a partagé une publication Instagram de l’artiste musicale Femme It Forward pour honorer Takeoff. « Nos pensées et nos prières accompagnent la famille Migos et QC pendant cette période difficile. Décollage, nous t’aimons et tu nous manques. » a-t-il ajouté.