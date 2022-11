Le livre "Nyos", premier ‘’bébé’’ d' Augustes Rostand âgé de 11 ans

Le 15 juillet dernier dans la voiture avec son père, Augustes Rostand disait : ‘’papa le jour de mon anniversaire (23octobre) j’aurais écrit mon premier livre’’. Pari révélé aujourd’hui par ce jeune garçon de 11 ans, qui sort son ouvrage trois mois après la rédaction. Sur le marché depuis septembre dernier, le jeune écrivain a fait la dédicace de son livre "Nyos" le mercredi 2 novembre à la fondation Amadou Hampaté Bâ sis à Cocody.

Augustes Rostand fait trois mois pour réaliser son rêve d’écrivain

Ce Premier Cycle de Nyos est une œuvre à caractère romanesque et de style fantaisiste et fictif de 200 pages.

Selon l’auteur Augustes Rostand, le choix de présenter son œuvre à la fondation Amadou Hampaté Bâ, se justifie par le fait que la Côte d’Ivoire est le berceau de la francophonie.

‘’ Je me retourne en les passages du grand écrivain Amadou Hampaté Bâ. Je me vois plus tard comme lui, grand écrivain qui a impacté le monde’’, a-t-il indiqué.

Madame Rokiatou Bâ, fille de l’icône africaine et directrice de la fondation, a tenu à exprimer le sentiment de fierté de sa fondation qui a accueilli l’œuvre NYOS de l’adolescent issu d’une génération technologique.

Selon elle, ''à travers cette production, Auguste Rostand vient sensibiliser et encourager des jeunes de son âge à la lecture et l’écriture mais aussi les aider à mûrir les idées sans crainte et peur, auxquelles ils aspirent pour un monde meilleur’’, a-t-elle exhorté.

Voici l’histoire de Augustes Rostand dans Nyos

Opace n'est pas un garçon comme les autres. Trop différent des autres. Son seul avantage, c'est son pouvoir de télépathie, autrement dit la Pénétration d'Esprit. Or, un jour, il tenta de pénétrer dans l'esprit d'une jeune fille, mais cela ne se déroula pas comme prévu. Mais elle se lia d'amitié avec lui, et au bout d'un certain temps, les souvenirs du jeune homme revinrent.

Opace est finalement revenu parmi les elfes, en tant que meneur du Nyos, comme il l'a toujours été sous le nom d'Eten. Mais il ne pensait pas que ses ennemis frapperaient aussi rapidement. Le jeune elfe découvre aussitôt l'attaque de la Vallée d'Argent, et lance une des opérations les plus longues qu'a connues l'organisation elfique.

Mais après la victoire de cette bataille, d'autres événements, tantôt négatifs, tantôt positifs, surviennent. Son ennemi lui réserve bien des surprises, et Opace se posa une question. Serions-nous toujours en guerre ?

Entre renaissance, changement de civilisation, bataille surprise, piège, guerre entre cités et théorème fatal, que sera le destin du meneur dans les jours qui suivent?

