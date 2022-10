Levée de rideaux des JCC 2022 : Le cinéma arabe et africain célébré à Tunis

La grande fête du cinéma tunisien, arabe et africain (JCC) a démarré dans la soirée du 29 octobre 2022, dans la prestigieuse salle du Théâtre l’Opera, à la Cité de la Culture, de Tunis où des milliers de professionnels du 7ème Art se sont donné rendez-vous pour ce lever de rideau des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC). Cette cérémonie officielle, comme à l’accoutumée, a été précédée par le rituel du "Tapis rouge" pour la marche des stars.

Tunisie : La 33ème édition des JCC a lieu du 29 octobre au 5 novembre 2022

Le festival est de retour dans son rendez-vous habituel pour une nouvelle édition en Automne. Surtout que celle de 2021 avait eu lieu du 30 octobre au 06 novembre dans un contexte qui était encore marqué par le Covid-19.

« Après une période assez difficile pour la Tunisie, comme dans le monde entier, la vie culturelle et artistique a retrouvé son rythme habituel », a déclaré la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi.

Dans son allocution à l'ouverture du festival, Mme Guermazi a estimé que « l'ouverture des frontières a permis aux créateurs et aux artistes de se retrouver à nouveau dans un cadre de dialogue et d'échange d'expertise et d'expériences».

Ces retrouvailles porteuses d'espoir ont pour « but de propager les valeurs de la beauté et la joie de vivre », tout en rappelant le slogan choisi pour cette année anniversaire des Jcc : « Créer un chemin », qui traduit cette ouverture des frontières entre les pays.

Pour elle, « il n'y a pas mieux que le cinéma et l'art, en général, pour traduire cette tendance vers plus de créativité, de découverte et d'imagination cinématographique ».

Assurant la direction du festival, Mme Sonia Chamkhi, cinéaste, s’est félicitée du « renforcement de la production cinématographique, la créativité comme levain de l'intégration et le solide ancrage de notre pays dans cette créativité et c’est ce qu'a compris le Festival en s’ouvrant davantage au monde entier et en célébrant les femmes et les hommes du 7ème art ».

La Côte d’Ivoire à l’honneur aux JCC 2022!

Que ce soit en compétition officielle, pour les longs, courts métrages ou documentaires, la Côte d’Ivoire est absente. Mais, en dépit de ce fait, le pays des Eléphants est à l’honneur. Et cela, à travers Naky Sy Savané. Promotrice du "Festilag" (Festival international du film des lacs et lagunes d’Abidjan), en Côte d’Ivoire, la comédienne et réalisatrice sera également décorée par les organisateurs des JCC, pour la qualité de son talent, l’ensemble de ses actions en faveur de la promotion du cinéma en Côte d’Ivoire, en Afrique et à travers le monde.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci