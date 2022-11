Francis Mvemba: Voici la vraie personnalité de l'ex-mari de Coco Emilia

Son passage à la télé sans filtre, Lifetv, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Francis Mvemba qui est devenu célèbre depuis son mariage avec la ravissante influenceuse Coco Emilia, est en processus de divorce depuis quelques mois, avec cette dernière.

Francis Mvemba: Roi de la ‘’marmaille’’ ou juste un ‘’sadique’’?

Après le passage de Coco Emilia, c'était au tour de son désormais ex époux Francis Mvemba de s’expliquer le vendredi 4 novembre, comme on le dit chez nous à Abidjan ‘’le peuple te regarde’’. Ce sont plus de 46.000 personnes qui ont suivi le life week-end avec beaucoup d’intérêt.

Lala Soumahoro, Awoulaba 2022 de la commune du Plateau, et le docteur Serge KOUKOUGNON ont fait un décryptage de ce passage. Les non dits, mimiques, analyse des propos et gestes de l’ex époux de Coco Emilia.

Pour Lala Soumahoro, Francis Mvemba, c’est bien l’un de ces personnes qui prend plaisir à faire souffrir l’autre. Voici l’analyse du passage qu’elle décline.

«Et donc tu es marié légalement?

-Jusqu’à la mort. » (petit sourire sadique)

« Est ce que tu l’aimes?

-Je n’aime pas perdre. » (rictus sardonique)

« Je l’ai épousée avec la pluie qu’elle est, je dois accepter la boue de son comportement. » (salissure sur le côté)

« Je sais qui j’ai épousé. Rien de ce qu’elle fait ne me surprend. » (la faire passer pour une hystérique)

« Même si elle divorce, je la récupérerai dans l’autre vie » ( et pour lui c’est romantique de torturer quelqu’un qu’on aime)

Qu’est-ce que Francis Mvemba veut réellement ?

Selon Dr Serge KOUKOUGNON en (Programmation Neuro Linguistique), l'orientation du regard est très importante.

A en croire cette discipline, quand une personne regarde en haut à gauche, elle tente de se reconnecter à un souvenir vécu, à un fait qui s'est effectivement produit.

Par contre, quand elle lève les yeux en haut à droite elle sollicite les centres créatifs du cerveau, elle imagine, cherche à construire des "souvenirs".

‘’Lorsque l'animatrice Konnie Touré posait des questions à son invité sur le financement de son mariage, mon attention fut attirée par l'orientation de son regard. Il a levé les yeux en haut à droite et a commencé a donner des chiffres précis dont il avait un peu de mal à donner le total avec la même précision. Bref, il connaît son affaire’’, a-t-il fait savoir.

Mariam Ouattara : www.afriquesur-7.ci